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人口老化全國第一失智近9千人 嘉縣打造友善社區

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣20日電

嘉縣老年人口比例全國第一，近9000名失智老人常發生走失事件，衛生局在各鄉鎮市打造失智友善環境，今年5月選在義竹鄉推展失智友善社區、延緩失能，並培養友善天使，喚起民眾關注。

嘉縣府衛生局長趙紋華今天接受中央社記者訪問指出，據衛生福利部2022年統計推估，台灣失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者占9成6；嘉義縣老年人口比例超過22%、全台最高，因而失智人口也跟著推升，目前確診人數有8961人。

失智人口多，幾乎每天都會傳出失智老人走失或發生意外；對此，趙紋華說，近幾年已在民雄、六腳、鹿草打造失智友善環境，今年則在義竹鄉推動，攜手長庚科技大學深耕社區提升照護素養，選定龍蛟村、東光村、東榮村、溪洲村為營造點。

趙紋華表示，5月份在義竹4村的社區活動中心及衛生所舉辦4場失智友善種子人員培訓暨失智者與家屬座談會，鄉內各界非常重視，包括民進黨縣議員翁聰賢、鄉長黃政傑、代表會主席黃金獅、副主席翁明收都參加，並培訓208名友善天使，照護失智老人。

衛生局健康促進科指出，縣府將逐步在各鄉鎮市營造失智友善社區，目前與大林慈濟醫院合作設置失智共照中心，也與長庚科技大學、嘉義長庚醫院深耕社區，推動「失智整合照護服務」，並辦理各項失智實務與認識課程。

趙紋華強調，失智症並不可怕，預防失智可從生活做起，增加大腦保護因子，例如多動腦、多運動、均衡飲食、多社會互動及維持健康體重，同時遠離憂鬱、預防三高、避免頭部外傷及戒菸，就能降低罹患失智症風險。

失智症 老年人口 衛生局

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