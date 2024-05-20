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台南新營工業街排水整治 改善雨後易淹問題

中央社／ 記者楊思瑞台南20日電

台南市新營區省道台1線與工業街路口處，因位處彎道路段，每逢降雨有大量地表逕流匯集，既有排水系統無法負荷，市府投入經費整治，工程已完工，可望大幅改善易淹水問題。

台南市水利局今天新聞稿指出，新營區台1線及工業街路口處是積淹水熱點，民國111年曾積淹深度達近30公分，嚴重影響台1線車輛通行安全，經評估當地車道轉彎段路面超高設計，導致地表水流大量匯集於工業街入口。

水利局表示，此處積淹水問題根本解決方式，需加大側溝入流通水斷面，並增設分流渠道加速排水，針對短時間水位遽升特性，設置感應式自動抽排沉水式抽水機因應。

市府投入約新台幣1070萬元經費辦理改善工程，埋設總長228公尺管線、集水井4座及布設2台沉水式抽水機，採分流方式減輕原台1線過路管涵排水負擔，並向東機械抽排入急水溪，工程已於3月下旬完工，4月中旬鋒面過境降雨時測試順利抽水，成為防汛即戰力。

水利局表示，預期可有效改善過往短延時強降雨時，容易造成台1線及工業街路口處積淹水，市府並將持續改善全市各處積淹水問題，提供市民更優質生活環境。

台南 水利局 淹水

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