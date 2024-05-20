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台南赤嵌樓百年魁星爺神像今起修復 8月底重現光彩

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南赤崁樓魁星爺神像右腳大腿處、左腳掌及多處雲帶都發現有鐵釘的結構補強。圖／南市文化局提供
台南赤崁樓魁星爺神像右腳大腿處、左腳掌及多處雲帶都發現有鐵釘的結構補強。圖／南市文化局提供

每逢考試季節一到，台南國定古蹟赤嵌樓文昌閣，都會湧入祭拜魁星爺保佑中榜的考生學子，南市文化局在2022年文昌閣展開古蹟修復工程，同時將魁星爺神像移置海神廟，並進行紅外線、X光等檢測和調查作業，魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。

文化局表示，赤崁樓魁星爺神像主體為木質結構，以表層貼覆金箔、塗擦金粉等安金方式，打造神尊金身，神像部分構件有彩繪顏料畫色，另外也有鐵釘的結構補強，而長久以來的焚香祭拜，神像也因而產生粉塵、髒汙、漆層剝離、漆層起翹、顏料缺失等表層劣化狀況。

文化局說明，目前委由禾勤藝術有限公司執行神像修復工程，在前置調查作業的基礎下，今起進行清潔、加固、填補、全色等修護作業，預計今年8月底完成，未來可望繼續傳承神明光彩，使魁星爺能永續護佑天下考生文運亨通。

文化局提到，魁星信仰來自對北斗七星的崇敬，魁星爺亦有「大魁夫子」或「大魁星君」等尊稱，赤崁樓魁星信仰年代雖待考，但推估座年代應可從130多年前；赤崁樓魁星爺不僅是民間重要的信仰之一，亦是台南歷史變遷的重要見證者，近期遊客到赤崁樓參觀也可一睹平時少見的神像修護過程。

台南赤崁樓魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。圖／南市文化局提供
台南赤崁樓魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。圖／南市文化局提供
台南赤崁樓魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。圖／南市文化局提供
台南赤崁樓魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。圖／南市文化局提供

文化局 赤崁樓

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