台南赤嵌樓百年魁星爺神像今起修復 8月底重現光彩

每逢考試季節一到，台南國定古蹟赤嵌樓文昌閣，都會湧入祭拜魁星爺保佑中榜的考生學子，南市文化局在2022年文昌閣展開古蹟修復工程，同時將魁星爺神像移置海神廟，並進行紅外線、X光等檢測和調查作業，魁星爺今起展開神像修復工作，預計今年8月底完成。

文化局表示，赤崁樓魁星爺神像主體為木質結構，以表層貼覆金箔、塗擦金粉等安金方式，打造神尊金身，神像部分構件有彩繪顏料畫色，另外也有鐵釘的結構補強，而長久以來的焚香祭拜，神像也因而產生粉塵、髒汙、漆層剝離、漆層起翹、顏料缺失等表層劣化狀況。

文化局說明，目前委由禾勤藝術有限公司執行神像修復工程，在前置調查作業的基礎下，今起進行清潔、加固、填補、全色等修護作業，預計今年8月底完成，未來可望繼續傳承神明光彩，使魁星爺能永續護佑天下考生文運亨通。