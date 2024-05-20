冰火五重天口感！後壁農會推520限量高粱酒霜淇淋

台南市後壁區農會配合農業部投入推廣高粱種植，農會今在「步穀農創館」農特產品中心推出限量版520高粱酒口味霜淇淋，僅售7天，每支90元，濃濃奶香冰涼口感搭配高粱酒香，饕客說入口身體有微微灼熱感，有如「冰火五重天」的好滋味。

後壁農會總幹事林怡歆日前向農業部爭取有成，將位於菁寮老街的閒置倉庫活化成功，打造成「步穀農創館」農特產品中心，去年1月開幕，館內除販售各農會產品、小農蔬果，還提供農會自製米奶茶和霜淇淋，曾最高日銷300支，遊客趨之若鶩。

農會步穀農創館也常跟著節氣走；橘肉洋香瓜、玉井芒果、台南金鑽鳳梨、後壁米麩拿鐵等當季口味霜淇淋，農會近年也配合政府推行水稻轉作硬質玉米並與金酒契作高粱，今年可逾200公頃。農會預告520將推出使用在地契作原料的高粱酒口味，限時7天，今上午首發，每支90元。

不少人今早慕名而來，有遊客分享入口口感笑說，除有新鮮鮮奶味，剛入口綿密霜淇淋就有濃郁酒香，接著入喉後身體會有微微的灼熱感，形容有如「冰火五重天」的特別滋味。

林怡歆說，館內只有一台霜淇淋機，每次只能推出一樣口味，而這次適逢520正副總統就職，推出限量520高粱酒口味霜淇淋，僅售7天，主要是為推廣高粱契作，也籲請消費多多支持本土農業。 南市後壁農會今推520限量高粱酒霜淇淋，農會總幹事林怡歆（左）說，為推廣高粱種植，僅售7天。圖 ／民眾提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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