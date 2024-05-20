西港香要來了！ 24至26日遶境交通管制路線出爐
有「台灣第一香」之稱的台南西港香廟會活動，本月24至26日將展開遶境，預估參與人員、陣頭逾3000人以上，警方今上午公布交通管制路線圖，每晚8點至翌日4點實施，籲請用路人香科期間提早改道，降低交通衝擊。
西港香玉敕慶安宮甲辰香科大醮典暨代天巡狩出巡遶境活動，24至26日連3天舉辦，預計有神轎70頂、陣頭48組、車輛160輛、參與人員約3000人以上，而西港香3年1科，首辦香科是甲辰年，今年正好滿240年也是甲辰年，預估將湧入龐大人車，對交通負荷是重大考驗。
為降低交通衝擊，佳里警分局今也公布相關交通管制疏導措施，警方籲請用路人提前改道行駛，相關管制時間、路段及改道路線如下(詳如公告及替代道路建議圖)：
一、管制時間
5月24日至5月26日每晚8點至翌日4點(視狀況調整)。
二、管制路段
管制台19線西港區中山路及新興街路段。
三、替代道路建議
(一)台19線北上往佳里方向民眾
1、車輛下西港大橋後，請改走西港外環道右轉接173線，並於南44線左轉回台19線。
2、車輛下西港大橋後，請右轉南40線，左轉往中周寮方向，並於南44線左轉經173線回台19線。
(二)台19線南下往西港大橋方向民眾，車輛行經台19線與新興街交接路口右切新興街，並於南34線右轉、南41線左轉、南40線左轉往西港大橋。
警方表示，將依遶境隊伍及道路車流實際狀況，針對重要大型路口派員疏導及實施道路彈性管制，車潮較多時，將於管制點實施暫時改道措施，相關交通要道已設置大型改道牌面，籲請民眾屆時配合各項交管措施。
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