現存最古老岳飛廟獲南市列冊追蹤 文資團體盼登錄古蹟

有「台灣岳王首廟」之稱的台南後壁下茄苳旌忠廟，日前傳出重建與整修争議，上月底經南市文資委員會勘後，決議列冊追蹤，6個月內審議是否要登錄古蹟或歷史建築，地方文資團體盼能登錄古蹟守護旌忠廟。

聽聞旌忠廟獲決議列冊追蹤，不少關注旌忠廟地方人士、學界專家表示欣慰，也期待在各方重視關注下，旌忠廟能盡快取得文資身分，展開調研修復事宜，再現老廟風華。

文資團體說，後壁下茄苳旌忠廟與泰安宮同為附近嘉南59庄共同信仰中心，主祀岳府元帥，岳飛第28代嫡孫岳朝軍亦多次率團參訪，認定旌忠廟為「台灣岳王首廟」，是目前台灣現存最古老的岳飛廟。