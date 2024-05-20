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嘉市街頭「俄羅斯方塊」 民眾不解 交通處：提醒用路人前方路口型式
嘉義市政府先前在東區芳安路畫「楔型標線」，以車道縮減的視覺效果讓駕駛減速，近來西區的仁愛路則畫十字型白色標線，被稱像「俄羅斯方塊」；市府交通處說明，主要用意是提醒用路人前方有不易被察覺的小路口、有匯入車道，而楔形標線未來將視個案的需要來畫設。
仁愛路重鋪路面後畫的新標線，車道中間的分向限制線雙黃線，中間卻出現T字或十字的白線，民眾不解，直言看不懂，也覺得恐怕沒什麼人會去注意路上這些。
市府交通處解釋，參考日本、國內其他縣市如新北、台南所試辦的「無號誌路口岔路標線」，包括T字、十字、雙T路口等，配合路口型式，來畫上相應的圖形，尤其畫在用路人常忽視、不易被察覺的小路口，主要提醒用路人前方路口型式，遇到路口左右有匯入車道，得要注意來車，並減速慢行以提升路口交通安全。
至於芳安路先前畫的楔形標線，交通處表示，在其他縣市試辦效果良好，嘉市的試辦路段甫完成，正持續觀察中，未來將視個案需要進行畫設。
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