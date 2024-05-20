挖到釀災 嘉義民雄下水道工程 1周7起車禍

嘉義縣政府正在民雄鄉施作整合南北汙水下水道的工程，但頭橋路段施工孔位於車流頻繁的台1線和縣道166線路口，民眾抱怨上下班時段常大塞車、1周至少發生7起車禍；對此，縣府水利處回應，此處是南北管線匯集重點，會趕在6月底前完工，上周起已進行24小時交通維護。

縣府水利處表示，這項工程是施作民雄地區汙水下水道管線暨管路接管用路工程第1標，總經費3億多元，其中台1線和166線銜接處工程，因要將民雄汙水下水道系統與頭橋汙水下水道系統連結至頭橋水資源回收中心，勘查後認為此路口最適合施作，但牽連後續工程，頭橋系統又已是10年前工程，當年沒考慮兩大系統要連結，是整個工程中最難做，時間才會這麼久。

台1線是民雄鄉交通心臟，挖的位置在北向路易莎咖啡店前方，有網友貼文說，民雄鄉頭橋全聯路口，1周至少7次車禍，有時候1日2次，請嘉義人駕駛車輛經過這個路口時小心一點；網友也留言抱怨，工程造成出路不便。

水利處解釋，這處路口施作工期約1個月，上周起24小時交通維護，希望民眾共體時艱，工程會趕在6月底前完工。