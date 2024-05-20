1場暴雨 雲林台西沿海文蛤死逾8成

雲林台西鄉上周暴雨造成超過500公頃的文蛤死亡，多數養殖場的死亡量超過8成，業者叫苦連天，縣府已啟動天然災害救助登記，但因逼近換季放養期，業者期待政府能加速調查並放寬認定標準，否則恐影響中秋、明年春節的文蛤供應。

縣府農業處長魏勝德說，目前已啟動災害速報機制，初步統計尚未達無收穫占生產面積5%的標準，籲請受損的養殖戶趕緊向公所速報，一旦達天然災害救助認定標準，會加快認定作業，以維護漁戶權益。

本月14日台西沿海地區在艷陽高照之下突然1場暴雨，連下數小時，使得養殖水溫急遽下降，但底土仍維持高溫，強烈溫差下，造成大量文蛤暴斃，養殖業者黃漢城、丁定國等人當場撈起文蛤，指10個當中有8、9個開嘴死亡，直呼「慘兮兮！」

他們說，台西、新興兩大養殖區的養蛤面積逾1600公頃，是國內重要文蛤供應區，日前1場暴雨，加上養殖區的水路正在施工，水門被封堵，眼看文蛤不斷死亡卻無水可換，有人抽井水搶救但徒勞無功，他們放養的文蛤養了約5、6個月，眼看就要採收了，卻被一場大雨「收走」，心血全泡湯。

台西鄉代也是業者陳文求指出，初步統計受損面積500公頃以上，每池的死亡量3成到9成不等，甚至有不少魚塭全軍覆沒，待縣府查報現勘恐逾1個月、已錯過下一季的放養期，每公頃光是蛤苗成本約達10萬元，期待政府加速勘災作業、放寬認定標準，好讓業者早日復養。