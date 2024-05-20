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台61將軍服務區無下文 地方憂一場空
地方爭取台61線西濱公路設將軍服務區多年，前年11月時任行政院長蘇貞昌視察時同意興建，至今卻無下文，地方憂心胎死腹中。南市觀旅局長林國華表示，案子持續在進行中，會在高架橋下先完成簡易的休息站，未來再逐年擴充建構完整服務區。
「等太久了！」「不知道有影沒？」將軍區鯤鯓里60多歲吳姓里民苦笑說，蘇貞昌前年到將軍交流道南下匝道出口旁聽取簡報，當場明快承諾，後來行政院長換人，陳建仁也少提及此事，現在院長又要換人，且新內閣上路國事如麻，「連一根柱子都看不到，會不會最後是玩笑一場？」在青鯤鯓從事烏魚子買賣的林政俊也表示，這幾年觀光客也日漸回流，拜託市府及中央克服萬難早日促成，也能活絡在地商機。
觀旅局長林國華指出，3月及上月曾與公路局討論，敲定採分階段建構服務區，初期會循西濱現有雲林口湖、台中大安休息站模式，在高架橋下完成簡易休息站，先求有再求好，未來再逐年擴充建構完整服務區。
台61線將軍服務區預定位址在將軍交流道南下匝道出口旁，面積約1.6公頃，屬於國產署、雲嘉南濱海國家風景區用地，鄰近將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田，估計將投入經費 超過億元，啟用時程未定；據了解，服務區研擬保留局部現地水景環境做為生態滯洪池，也規畫休憩平台、商店、餐廳以及小農市集廣場等。
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