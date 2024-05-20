台南二王公墓遷葬牛步 影響市地重劃

台南市二王市地重劃開發面積32公頃多，位處永康市中心，發展備受看好，卻受限二王公墓遷葬等因素進度緩慢，其中基督教墓園文資身分認定程序引起教友憂心，陳情盼設基督教殯葬專區，有議員要求，墓塚無論有無文資身分，都應全力協助遷葬到合適地點，也要加速文資審查進度。市府回應，預計年底可完成文資調查，遷葬工程正細部設計中。

地政局解釋，文資審查程序尚未完成前，二王私有基督教墓園不會進行遷葬作業，後續也將持續與管理單位及墓主後代溝通，希望凝聚共識。

二王公墓先前初步調查地上墓塚約1700門，其中的基督墓園被認為具文化歷史意義，議員黃肇輝指出，基督教墓園屬財團法人台灣台南基督教聯合服務會私有產權，雖占地不大卻有相當多墓塚，同時和在地居民及當地宗教發展都有非常深刻的歷史連結，因此，教友們聽聞遷墓一事後相當擔憂。

黃肇輝近日質詢把9間教會、約700人的連署書交給市長黃偉哲，表達希望在永康增設教會殯葬專區，保障權益，另，公墓整體文資審查、遷葬要加快。

民政局回應，設置殯葬專用區受限面積，後續會研擬在納骨塔另外設置出入口，讓不同宗教別能分開使用。

地政局表示，目前完成229門墓葬文資評估現勘，預計年底可完成調查、並進行文資價值評估審議，遷葬工程預計18個月，待重劃計畫書核定公告後，依序辦理地上物查估補償作業及補償金清冊公告，再由民政局協助辦理遷葬公告，公告期滿後由永康區公所代為起掘遷葬。

永康的小資家庭表示，二王重劃區交通方便，北側鄰東橋重劃區，南側則有平實營區，生活機能也不差，若公墓順利搬遷，房價可望水漲船高；也有居民說，二王公墓附近的流浪犬多，希望透過遷葬後重劃來解決。