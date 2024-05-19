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雲林兩大廟各捐1千萬元 縣長張麗善帶團送愛到花蓮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮捐助1千萬元協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
北港朝天宮捐助1千萬元協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供

0403大地震重創花蓮，為協助花蓮早日重建家園振興經濟，雲林縣兩大廟北港朝天宮和武德宮各捐助1千萬元，雲林同鄉會及四湖參天宮、海清宮等也捐助善款，合計共2710萬元，今天由縣長張麗善帶隊前進把愛送進花蓮，縣府也從6月1日起推出花蓮團體旅遊獎助方案，並在雲林良品平台提供展售花蓮縣農特產。

為協助花蓮重災區早日重建家園，雲林縣北港朝天宮、北港武德宮都各捐1千萬元，四湖參天宮、三條崙海清宮各捐3百萬元、雲林同鄉文教基金會60萬元、雲林同鄉會50萬元，由張麗善偕同議長黃凱、北港朝天宮副董事長蘇建榮、北港武德宮秘書長蘇建華、四湖參天宮主委吳惠斌、海清宮主委蘇金志、雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉及雲林同鄉總會長林進忠等一行30多人，今天下午抵花蓮縣政府捐贈善款。花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁代表感謝雲林的愛心。

張麗善指出，地震重創花蓮景觀、道路與建築，觀光急速下降，許多餐廳歇業，小農產品及伴手禮無法銷售，衝擊產業，為協助振興花蓮經濟與觀光，雲林縣政府伸出友誼援手，除各方捐助善款，雲林縣府也推出團體旅遊獎助及花蓮縣物產合作方案。

雲林縣府計畫處指出，6月1日起凡設籍雲林及旅外雲林鄉親遊花蓮並且在當地住宿者，將會加碼每人補助300元促進消費。結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，每名前往花蓮旅遊的雲林縣民最高可享1300元補助及在地物產優惠，限額1萬名，用完為止。

張麗善表示，雲林良品電商平台也推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請全國民眾一同支持花蓮縣在地農特產品。921雲林也受災，當年曾受各界援助，如今花蓮受強震衝擊，百業經濟受創，雲林將竭盡所能提供協助，盼花蓮早日完成重建。

雲林縣各大宮廟及同鄉會捐助2710萬元，協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各大宮廟及同鄉會捐助2710萬元，協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
北港武德宮捐助1千萬元協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
北港武德宮捐助1千萬元協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各大宮廟及同鄉會捐助2710萬元，協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各大宮廟及同鄉會捐助2710萬元，協助震災受創的花蓮縣早日重建家園。圖／雲林縣政府提供

北港朝天宮 花蓮 雲林

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