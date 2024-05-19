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張麗善結合宮廟送愛到花蓮 宣布加碼旅遊補助300元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
雲林縣長張麗善（左二）、北港朝天宮副董事長蘇健榮（左三）帶來1千萬元善款，捐贈至花蓮縣賑災捐款專戶，縣長徐榛蔚（左四）、國民黨立院總召傅崐萁（左五）代表受贈。記者王思慧／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、北港朝天宮副董事長蘇健榮（左三）帶來1千萬元善款，捐贈至花蓮縣賑災捐款專戶，縣長徐榛蔚（左四）、國民黨立院總召傅崐萁（左五）代表受贈。記者王思慧／攝影

403地震後，因餘震不斷，花蓮觀光市場頹靡不振，國民黨縣市首長到花蓮參訪，以行動支持。繼台中市長盧秀燕等4位女力縣長本月初來訪後，今天雲林縣長張麗善造訪花蓮，宣布6月1日起加碼觀光署振興花蓮觀光方案，補助到花蓮旅遊的雲林鄉親每人300元，盼拋磚引玉刺激地方觀光。

雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱今天率領府會團隊、各大宮廟及地方社團造訪花蓮，展開「雲林挺花蓮重建產業振興之行」，雲林各大宮廟及地方社團共捐贈2710萬元善款，花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，協助災民重建家園。

張麗善表示，在議會支持下，動用第二預備金，6月1日起至年底，在觀光署振興花蓮觀光方案中，只要設籍雲林及旅外雲林的鄉親，組團到花蓮住宿，每人補助300元，名額為10000名，鼓勵大家到花蓮旅遊。

張麗善說，雲林與花蓮是友好城市，都是農業大縣，感同身受農產品無法往外銷售的困境。雲林在地震後，於電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮15個線上農特產品的購買連結，幫助地方農友銷售農產品。

她說，盧秀燕5日號召女力縣長送愛到花蓮時，當時自己在德國參訪，但心繫花蓮，7日回國一下飛機，馬上打電話組團，將雲林的愛心送到花蓮，這次除了將善款帶到花蓮，也用行動力挺振興地方觀光。

徐榛蔚感謝雲林送暖，並表示，花蓮縣跟雲林縣的身份證字號分別是U、P開頭，加起來就是「UP、UP強強聯手」，花蓮自10日起啟動觀光振興方案，觀光署的補助將在6月開跑，再加上雲林的加碼，相信花蓮觀光季能延續到年底。

雲林縣長張麗善（前排右二），今天下午到花蓮，拜會花蓮縣長徐榛蔚（前排左三），並加碼觀光署振興花蓮觀光方案，設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮且住宿者，加碼每人補助300元促進消費。記者王思慧／攝影
雲林縣長張麗善（前排右二），今天下午到花蓮，拜會花蓮縣長徐榛蔚（前排左三），並加碼觀光署振興花蓮觀光方案，設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮且住宿者，加碼每人補助300元促進消費。記者王思慧／攝影

張麗善 花蓮 雲林

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