張麗善結合宮廟送愛到花蓮 宣布加碼旅遊補助300元

403地震後，因餘震不斷，花蓮觀光市場頹靡不振，國民黨縣市首長到花蓮參訪，以行動支持。繼台中市長盧秀燕等4位女力縣長本月初來訪後，今天雲林縣長張麗善造訪花蓮，宣布6月1日起加碼觀光署振興花蓮觀光方案，補助到花蓮旅遊的雲林鄉親每人300元，盼拋磚引玉刺激地方觀光。

雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱今天率領府會團隊、各大宮廟及地方社團造訪花蓮，展開「雲林挺花蓮重建產業振興之行」，雲林各大宮廟及地方社團共捐贈2710萬元善款，花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，協助災民重建家園。

張麗善表示，在議會支持下，動用第二預備金，6月1日起至年底，在觀光署振興花蓮觀光方案中，只要設籍雲林及旅外雲林的鄉親，組團到花蓮住宿，每人補助300元，名額為10000名，鼓勵大家到花蓮旅遊。

張麗善說，雲林與花蓮是友好城市，都是農業大縣，感同身受農產品無法往外銷售的困境。雲林在地震後，於電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮15個線上農特產品的購買連結，幫助地方農友銷售農產品。

她說，盧秀燕5日號召女力縣長送愛到花蓮時，當時自己在德國參訪，但心繫花蓮，7日回國一下飛機，馬上打電話組團，將雲林的愛心送到花蓮，這次除了將善款帶到花蓮，也用行動力挺振興地方觀光。