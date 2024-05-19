快訊

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

退休換屋怎選？ 專家推雙北四區「住新屋換現金」

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

西濱台南將軍服務區至今連根柱子都嘸！地方憂心計畫成空

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台61線西濱公路台南將軍服務區預定地迄今靜悄悄，地方憂心淪為一場空，市府表示，案子持續進行中。記者謝進盛／攝影
台61線西濱公路台南將軍服務區預定地迄今靜悄悄，地方憂心淪為一場空，市府表示，案子持續進行中。記者謝進盛／攝影

規畫中的台61線西濱快速公路台南將軍服務區，前年11月經行政院前院長長蘇貞昌拍板同意迄今1年半，地方感慨「連一根柱子都看不到」，憂心恐胎死腹中。市府觀旅局表說明，案子持續進行中，會在高架橋下先完成簡易休息站，再逐年擴充建構完整服務區。

將軍服務區預定地在將軍交流道南下匝道出口旁，占地約1點6公頃，屬於國產署、雲嘉南濱海國家風景區用地，鄰近將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田。

「等太久了！」將軍區鯤鯓里吳姓里民苦笑說，前年蘇貞昌到將軍交流道南下匝道出口旁聽取簡報後明快承諾，但後來行政院長成陳建仁，很少提及此案，現在院長又要換人，擔心最後淪為一場空？

在青鯤鯓從事烏魚子買賣的林政俊說，沿海地區建設較少，地方爭取將軍服務區多年，這幾年觀光客逐漸回流，希望市府及中央克服萬難早日促成，活絡在地商機。

觀旅局長林國華表示，已與公路局討論敲定採分階段建構服務區，初期循雲林口湖、台中大安休息站模式，在高架橋下設簡易休息站，再逐年擴充建構完整服務區。

官員指出，日前市長也指示追蹤將軍服務區案，也會在行政院會上向中央反映。

台61線西濱公路台南將軍服務區預定地迄今靜悄悄，地方憂心淪為一場空，市府表示，案子持續進行中。記者謝進盛／攝影
台61線西濱公路台南將軍服務區預定地迄今靜悄悄，地方憂心淪為一場空，市府表示，案子持續進行中。記者謝進盛／攝影

蘇貞昌 行政院 高架橋

延伸閱讀

吳子嘉爆他靠BNT疫苗A走1億美元 陳時中怒求償...結果7月12日揭曉

遭吳子嘉爆「靠疫苗A一億美元」今再開庭 陳時中這樣說

蘇貞昌回母校仁愛國小 憶連任失利告別屏東演說就在此

英系大老陳明文過生日 精心策畫70歲壽宴政治味濃厚

相關新聞

嘉縣民雄下水道工程挖到釀災 1周至少7起車禍 縣府：加強24小時交維

嘉義縣政府水利處正在民雄鄉施作整合南北汙水下水道工程，但在頭橋路段施工孔工程位置正好在車流頻繁路口，民眾抱怨上下班時段常...

慘！一場暴雨養殖水溫驟變 雲林沿海文蛤暴斃損失逾500甲

雲林縣台西鄉日前暴雨衝擊，造成超過500公頃的文蛤暴斃嚴重，多數死亡量達成8成以上，蛤屍遍野，養殖業者叫苦連天，雲林縣府...

西濱台南將軍服務區至今連根柱子都嘸！地方憂心計畫成空

規畫中的台61線西濱快速公路台南將軍服務區，前年11月經行政院前院長長蘇貞昌拍板同意迄今1年半，地方感慨「連一根柱子都看...

嘉市街頭謎樣「俄羅斯方塊」 交通處正解：提醒用路人前方路口型式

嘉義市近來部分街頭路面出現梯型白色線標，有市民不懂這是什麼上網求解，有網友戲稱是「俄羅斯方塊」、「視力檢查」，嘉義市交通...

台南永康二王公墓遷葬進度牛步 地政局：已細部設計中

台南永康二王市地重劃受限公墓遷葬等因素，目前開發進度緩慢，其中，基督教墓園文資身份認定程序也引發教友擔憂遷葬問題，紛紛向...

藍營布局2026 張嘉郡接雲林黨部主委

國民黨積極布局2026大選，繼立委柯志恩、謝衣鳳等人陸續接掌高雄、彰化黨部主委，立委張嘉郡昨天就任雲林縣黨部主委，主席朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。