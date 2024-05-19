西濱台南將軍服務區至今連根柱子都嘸！地方憂心計畫成空

規畫中的台61線西濱快速公路台南將軍服務區，前年11月經行政院前院長長蘇貞昌拍板同意迄今1年半，地方感慨「連一根柱子都看不到」，憂心恐胎死腹中。市府觀旅局表說明，案子持續進行中，會在高架橋下先完成簡易休息站，再逐年擴充建構完整服務區。

將軍服務區預定地在將軍交流道南下匝道出口旁，占地約1點6公頃，屬於國產署、雲嘉南濱海國家風景區用地，鄰近將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田。

「等太久了！」將軍區鯤鯓里吳姓里民苦笑說，前年蘇貞昌到將軍交流道南下匝道出口旁聽取簡報後明快承諾，但後來行政院長成陳建仁，很少提及此案，現在院長又要換人，擔心最後淪為一場空？

在青鯤鯓從事烏魚子買賣的林政俊說，沿海地區建設較少，地方爭取將軍服務區多年，這幾年觀光客逐漸回流，希望市府及中央克服萬難早日促成，活絡在地商機。

觀旅局長林國華表示，已與公路局討論敲定採分階段建構服務區，初期循雲林口湖、台中大安休息站模式，在高架橋下設簡易休息站，再逐年擴充建構完整服務區。