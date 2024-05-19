慘！一場暴雨養殖水溫驟變 雲林沿海文蛤暴斃損失逾500甲

雲林縣台西鄉日前暴雨衝擊，造成超過500公頃的文蛤暴斃嚴重，多數死亡量達成8成以上，蛤屍遍野，養殖業者叫苦連天，雲林縣府已啟動速報機制，因逼近放養期，業者期待政府能加速查報並放寬認定，業者說，這波「5月暴雨」來得急又猛，水溫疾速下降造成文蛤暴斃，天災補助若不加速作業恐將影響今年中秋和春節的文蛤供應。

縣府農業處長魏勝德表示，目前已啟動災害速報機制，初步統計尚未達無收穫面積的5%標準，籲請受損的養殖戶趕緊向公所速報，一旦達天然災害救助認定標準，會加快認定作業，以維護漁戶權益。

本月14日台西沿海地區在艷陽高照之下，突然一場暴雨，連下數小時，使得養殖水溫急遽下降，但底土仍維持高溫，強烈溫差下，造成大量文蛤暴斃，養殖業者黃漢城、丁定國等人當場撈起文蛤，指10粒當中有8、9粒開嘴死亡「慘兮兮！」。

他們說，台西、新興兩大養殖區的養蛤面積逾1600公頃，是國內重要文蛤供應區，日前一場暴雨，帶來慘重損失，文蛤最怕酸雨和溫差改變，大晴天忽然下大雨或是吹南風都可能帶來嚴重死亡，尤其養殖區的水路正在施工，水門被封堵，眼看文蛤不斷死亡卻無水可換，雪上加霜，有人抽井水搶救，但徒勞無功，他們放養的文蛤養了約5、6個月，眼看就要採收了，卻被一場大雨「收走」，心血全泡湯。