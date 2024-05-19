嘉市YouBike2.0騎向500萬人次 年底前再增50站點
嘉義市YouBike 2.0公共自行車自109年12月15日啟用，使用人次穩定提升，近將突破500萬人次累計騎乘使用，嘉市府與微笑單車公司將舉辦系列活動，並宣布今年底前將再增50站點擴大服務。
嘉義市政府表示，當年建立路網，期望減少私人運具，鼓勵民眾使用公共運輸，因此自民國109年12月15日引進YouBike2.0公共自行車，目前嘉義市已設置146站點，投入1101輛自行車營運，為滿足民眾騎乘需求，今年將再擴充建置50站點、375輛車，預估至今年底可達196站並可提供1476輛自行車，擴大服務路網，持續鼓勵大眾騎乘公共自行車系統。
根據嘉義市政府交通處統計，截至今天下午3時超過490萬人次使用，單日曾經最高使用次數達7000人次，最低也有4000人次。
近日將突破500萬人次累計騎乘使用，為慶祝此一重大里程碑，市府與微笑單車公司將贈與第500萬人次幸運兒及前、後各2名幸運兒好禮，獎勵民眾騎乘租用YouBike。
另外，為感謝民眾對於公共自行車支持，同時推出「500萬預言嘉」活動，從20日起至26日止，邀請民眾一同預測第500萬幸運兒誕生日，將從猜對日期者中抽出20名，贈送「好日子環保杯套+嘉義市限定乖乖1（口味隨機）」精美好禮，如第500萬騎乘人次提早產生，活動截止日將有所異動，歡迎大家踴躍參與。
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