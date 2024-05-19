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褐根病非老樹絕症 台南山上水道博物館地標重獲新生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上水道博物館地標老榕樹今年初發現罹患褐根病，經國內褐根病治療專家、台大教授孫岩章，以「淺孔藥劑注射」治療約1個多月，近期老榕樹已經開始生出新芽，可望重新迎春。圖／水道博物館提供
台南山上水道博物館地標老榕樹今年初發現罹患褐根病，經國內褐根病治療專家、台大教授孫岩章，以「淺孔藥劑注射」治療約1個多月，近期老榕樹已經開始生出新芽，可望重新迎春。圖／水道博物館提供

褐根病被稱為樹木癌症，且具傳染力，台南山上水道博物館地標老榕樹日前因罹患褐根病，不敵強風豪雨而倒塌，館方趕緊請來國內褐根病治療專家、台大教授孫岩章，以「淺孔藥劑注射」治療約1個多月，近期老榕樹已經開始生出新芽，可望重新迎春。

南市文化局指出，水道博物館中央圓環早年是一座噴水池，後來隨著水道停止運作荒廢，後來居民在噴水池中間的磚造結構上，發現長出一棵小樹，研判是雀鳥帶來榕樹種子，榕樹樹齡迄今約有6、70年，成長為高度約10公尺的巨樹，也是水道博物館的著名地標。

水道博物館提到，老榕樹因樹幅廣大，大片的樹蔭也是園區內遊客戶外避暑的熱門選擇，孰料，今年初發現老榕樹根部疑因排水不良，有褐根病症狀，正準備診療時，老樹卻遭一場風雨吹倒，所幸並未傷及遊客。

館方說，為了延續老榕樹生命，工作人員先將榕樹移植到園區排水環境適宜的區域，並邀請台大植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章協助，該團隊先在老樹底部注射治療藥劑、再對細根系以相同藥劑進行噴施，最後把老樹移運到新樹穴定植。

水道博物館老榕樹透過3道程序，經「住院」治療1個多月，近期館方人員發現，原本腐爛的根系再度出現生機，枝頭開始冒出新芽，老樹總算重新迎春，讓治療團隊相當開心；文化局則感謝相關單位支持協助，妥善照顧榕樹，日後也將規畫環境生命教育，傳達環保意識理念。

台南山上水道博物館地標老榕樹今年初發現疑似罹患褐根病，正準備診療時，老樹卻遭一場風雨吹倒。圖／水道博物館提供
台南山上水道博物館地標老榕樹今年初發現疑似罹患褐根病，正準備診療時，老樹卻遭一場風雨吹倒。圖／水道博物館提供

博物館 文化局

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