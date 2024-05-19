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520農運總領隊101歲 李江海念茲在茲還是農業

中央社／ 雲林縣19日電

520農民運動將屆滿36週年，農業部次長陳添壽今天到雲林縣探望昔日農運總領隊李江海，並為他101歲生日暖壽；陳添壽指出，當年所提7大訴求逐步實踐，唯獨廢止農會總幹事遴選待努力。

李江海24日將過101歲生日，恰逢520農民運動將屆滿36週年，陳添壽今天代表農業部前往探望致贈匾額，同時為他暖壽，民進黨立委劉建國與往昔總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如等人齊唱生日快樂歌並切蛋糕。

陳添壽表示，當時農業前輩的打拚，並為了台灣農業發展，提出全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、農地自由使用、成立農業部等7大訴求。

陳添壽指出，當年農運7大訴求歷經多年逐步實現，截至目前，廢止農會總幹事遴選尚在努力，農業部會持續照顧農民權益。

劉建國說，過去有農運為農民權益發聲，農業越來越進步，權益也受到保障，農業部去年成立，期望未來繼續保障農民、農產品有更好競爭前景。

李江海的兒子李毓英說，父親身體相當硬朗，念茲在茲還是農業，期望政府重視農業，在農漁民業投入更多資源。

生日 農業部 農民

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