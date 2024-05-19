嘉市街頭謎樣「俄羅斯方塊」 交通處正解：提醒用路人前方路口型式

嘉義市近來部分街頭路面出現梯型白色線標，有市民不懂這是什麼上網求解，有網友戲稱是「俄羅斯方塊」、「視力檢查」，嘉義市交通處說明，圖形主要用意是提醒用路人前方路口型式，遇到路口左右有匯入車道，得要注意來車，並減速慢行以提升路口交通安全。

嘉義市區近來部分街道出現梯型、十字型白色線標，有市民不解這是什麼上網求解，有網友解說，「提示路口，凸出去的方向代表那個方向有路口。經過時要減速慢行，注意車子跟行人」、「路口的意思，然後可以發現每條線都會對到那條路的中線，能當作轉彎的行徑指標，希望減少切西瓜出現」。

市府交通處帶來正解，參考日本及國內其他縣市如新北市、台南市所試辦的無號誌路口岔路標線，包括T字、十字、雙T路口等，配合路口型式劃上相應之圖形，主要用意是提醒用路人前方路口型式，遇到路口左右有匯入車道，得要注意來車，並減速慢行以提升路口交通安全。