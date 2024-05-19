嘉縣民雄下水道工程挖到釀災 1周至少7起車禍 縣府：加強24小時交維

嘉義縣政府水利處正在民雄鄉施作整合南北汙水下水道工程，但在頭橋路段施工孔工程位置正好在車流頻繁路口，民眾抱怨上下班時段常發生大塞車、1周至少發生7起車禍。縣府水利處表示，此處是南北管線匯集重點，會趕在6月底前完工，上周開始已進行24小時交通維護。

有網友在社群媒體貼文，「民雄鄉頭橋全聯路口，1周至少7次車禍，有時候1日2次，請嘉人們駕駛車輛經過這個路口的時候，小心一點，注意安全」。由於台1線是民雄鄉交通心臟，上下班時間車流量大，網友也留言抱怨，「修馬路也修超久開車都堵車」、「這個路口到底又在挖什麼，看嚨某」、「挖路的位置害的 進出都很不方便…」、「已經挖啊挖，1年多了，上下班尖峰時刻，附近天天碰碰車，真的是步步驚心啊！」、「我親眼見證了3次」。

縣府水利處表示，這項工程是施作民雄鄉民雄地區汙水下水道管線暨管路接管用路工程第1標，總經費3億多元，當中嘉166線與台1線銜接處工程因為要將民雄汙水下水道系統與頭橋汙水下水道系統連結至頭橋水資源回收中心，勘查後以這路口的點最適合施作，但是頭橋系統已是10年前工程，當時並沒有考慮到要將2大系統連結，而這個點是連結北民雄、南橋頭接匯點，是整個工程中最難做，牽連後續工程，簡而言之是主管線完成才能有後續的工程，所以時間才會這麼久。