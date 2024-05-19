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慶520台南安平連演3天大戲 周邊交通大致順暢

中央社／ 台南19日電

台南安平區4大廟17日起連3天邀請知名劇團表演，慶祝520總統、副總統就職，南市府交通局監控前2天周邊交通秩序，還算順暢，持續加強即時監控，配合警力疏導車流。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，歌仔大戲在林默娘公園演出，車流主要集中在安億路、永華路、光洲路、平豐路及健康路等運河南側聯外道路，進入安平區車潮自中午起陸續湧現，約在下午1時過後，運河停車場就達到95%以上停車率，至下午5時左右高峰後逐漸趨緩。

王銘德指出，經由華平路、金華路等重要道路進入安平區車流，相較上週末下午時段增加約300車次，增加幅度約5%，而各主要道路如中華西路、府前路、永華路等路段，平均車速可達每小時36公里以上，整體而言，車流尚屬順暢。

他說，安平區居民擔憂的壅塞地點安平老街區位在運河北側，因距離演出場地還有一段距離，觀光車潮在導引下有序進出，約在下午6時後恢復平日車流狀態，對老街區交通衝擊較小。

王銘德指出，交通局透過府前路、健康路、華平路、運河路等進出安平重要道路電子資訊看板，提供安平地區路外停車場格位資訊及壅塞替代道路訊息，節省民眾行車時間，整體來說車輛雖多，但仍屬順暢。

他說，交通局將持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，透過跨局處合作配合現場警力，即時疏導壅塞車流，用路人可參考台南即時交通資訊網、主要道路電子資訊看板等即時交通資訊，避開壅塞路段。

台南 監控 老街

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