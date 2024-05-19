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台南永康二王公墓遷葬進度牛步 地政局：已細部設計中

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員黃肇輝（左）針對二王市地重劃質詢時，將9間教會、約700人的連署書交給市長黃偉哲（右），同時要求市府傾聽民意，在永康增設教會殯葬專區。圖／報系資料照
台南市議員黃肇輝（左）針對二王市地重劃質詢時，將9間教會、約700人的連署書交給市長黃偉哲（右），同時要求市府傾聽民意，在永康增設教會殯葬專區。圖／報系資料照

台南永康二王市地重劃受限公墓遷葬等因素，目前開發進度緩慢，其中，基督教墓園文資身份認定程序也引發教友擔憂遷葬問題，紛紛向市議員黃肇輝陳情連署，盼設置基督教殯葬專區；地政局回應，遷葬工程目前辦理細部設計中，預計工期18個月，墓葬文資則預計今年底前完成調查，在文資調查審查程序完成前，基督教墓園不會進行遷葬作業。

黃肇輝指出，永康二王基督教墓園屬財團法人台灣台南基督教聯合服務會私有產權，雖占地不大卻有相當多墓塚，同時和在地居民及當地宗教發展都有非常深刻的歷史連結，因此，教友們聽聞遷墓一事後相當擔憂，收到許多教會界牧師、長老、會友的陳情。

黃肇輝針對二王市地重劃質詢時，將9間教會、約700人的連署書交給市長黃偉哲，同時要求市府傾聽民意，在永康增設教會殯葬專區，無論文資身分有無，都應全力協助墓園家屬遷葬至合適地點。對此，民政局回應，設置殯葬專用區因有面積限制，後續會研擬在納骨塔另外設置出入口，讓不同宗教別能分開使用。

地政局表示，二王公墓遷葬工程目前辦理細部設計中，預計工期18個月，待辦理重劃計畫書核定公告後，依序進行辦理地上物查估補償作業及境墓補償金清冊公告，再由民政局協助辦理遷葬公告，公告期滿後由永康區公所代為起掘遷葬。

地政局也指出，在文資調查審查程序尚未完成前，永康二王私有基督教墓園不會進行遷葬作業，後續也將持續與管理單位及墓主後代溝通，希望凝聚共識；為加速文資審查進度，也同步安排現勘調查，目前文資處已分3批次完成229門墓葬文資評估現勘，剩餘未現勘之墓葬，預計今年底可完成調查，並進行文資價值評估審議。

永康二王公墓市地重劃區地區位處永康市中心，地方對二王公墓搬遷也十分期待，近年來周邊建案也不少，有小資家庭表示，二王重劃區交通相當方便，北側鄰東橋重劃區，南側則有平實營區，更生活機能也不差，若公墓順利搬遷，當地房價可望水漲船高。

台南永康二王市地重劃受限公墓遷葬等因素，目前開發進度緩慢，其中，基督教墓園文資身份認定程序也引發教友擔憂遷葬問題，紛紛向市議員黃肇輝陳情連署，盼設置基督教殯葬專區。記者萬于甄／攝影
台南永康二王市地重劃受限公墓遷葬等因素，目前開發進度緩慢，其中，基督教墓園文資身份認定程序也引發教友擔憂遷葬問題，紛紛向市議員黃肇輝陳情連署，盼設置基督教殯葬專區。記者萬于甄／攝影
台南永康二王公墓市地重劃區地區位處永康市中心，地方也期待二王公墓福地搬遷變身重劃區後，能帶動當地發展，但遷葬進度有些牛步。記者萬于甄／攝影
台南永康二王公墓市地重劃區地區位處永康市中心，地方也期待二王公墓福地搬遷變身重劃區後，能帶動當地發展，但遷葬進度有些牛步。記者萬于甄／攝影

公墓 墓園 重劃區

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