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台南汙水接管率 6都墊底拚到第4

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
流經台南市區「竹溪」，過去因都市發展導致生活汙水直接排入，一度成為市民避之唯恐不及的臭水溝，如今已成汙水整治成功典範。圖／台南市政府提供
流經台南市區「竹溪」，過去因都市發展導致生活汙水直接排入，一度成為市民避之唯恐不及的臭水溝，如今已成汙水整治成功典範。圖／台南市政府提供

台南市汙水下水道普及率28.49%，國民黨議員認為進度緩慢，之前才有老舊社區糞水外溢，居民苦不堪言，全市人口最多永康汙水下水道原定2026年完成，工程一再延宕2033年才能完工；市長黃偉哲說，上任第1年接管率六都敬陪末座，現在拚到第4名，為推動永康汙水下水道系統建設計畫，向國土管理署爭取投入50.4億元，已佈設管線長度約68公里，接管約2.4萬戶，永康接管率可突破8成，提前達標。

民進黨議員朱正軒認為，汙水下水道施工造成不便引發民怨，竹溪以前因生活廢水排入成臭水溝，整治後蛻變為城市亮點，建議在永康區鹽水溪選擇示範點，打造河岸親水環境，讓市民有感。

議會國民黨團表示，汙水下水道接管率目前28.49%，2013年底19.36%到2019年20.34%，只成長0.34%，黃偉哲上任拚命趕進度，5年普及率增加8%，要給他一個讚；不過，議員尤榮智說，六甲正進行汙水下水道工程，但要分3期，全部完工10年；議員林燕祝也指，永康區汙水下水道原定2026年完成，工程一再延宕2033年才能完工，也要耗時10年，全市何時才能普及？

市府表示，永康區2012年啟動汙水下水道工程，1期斥資50.4億完成34％接管率，佈設管線長度約68公里，並接管約2.4萬戶；2期工程2標16日開工，後續還有14個標案陸續開工，預計2期工程2027年完成，可達8成接管率，2033年達100％接管率。

黃偉哲說，汙下水道是城市進步指標，有人說台南400年要留什麼給後代？會持續推動汙水下水道建設，讓市民擁有良好生活環境品質。水利局長邱忠川承諾，年底前提評估報告，確定適合進行親水及河岸縫合工程地點，包括排水系統沿線及河流高灘地等都會納入評估，盤點汙水整治後親水環境增設休閒和運動公園，讓市民對汙水整治等水利建設有更有感。

國民黨 議員 黃偉哲

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