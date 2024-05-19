6對鑽石婚佳偶 重溫電影約會時光

現代社會風氣改變，離婚率逐漸增加，能攜手到白頭相當不易，嘉義縣大林鎮公所昨天舉辦「鑽石婚」活動，表揚6對結婚超過一甲子佳偶，租下歷史建築「萬國戲院」，讓阿公阿嬤牽手看電影，重溫年輕約會時光，有阿公對阿嬤現場送上一個吻，羨煞旁人。

接受表揚鑽石婚夫妻共6對，劉慶文和劉許雪慧伉儷、江吉馨和江陳堡伉儷、陳啟林和陳林婑伉儷、簡新郎和簡江金梧伉儷、江何聰輝和江彩霞伉儷、以及簡正和簡吳增伉儷。6對阿公阿嬤結婚超過60年，其中江何聰輝和江彩霞68年最久。

江河聰輝高齡90歲，夫妻務農為生，老先生農作研究甚深，是水稻專家，育種、培養、種植有專業，樂於與其他農友分享交流經驗，夫妻同心齊力耕作，農閒遠赴梅山鄉採茶、曬梅等，辛勤工作為家庭付出，奠定幸福安樂基石。

公所表示，6對佳偶成長於古樸農業時代，歷經二次世界大戰貧困年代，因媒妁之言結婚，婚後從事農業、養雞，及經營磚瓦廠等，夫妻共同為改善生活努力，感情愈濃、鶼鰈情深，雖然日常生活鬥嘴、吵架在所難免，仍一路扶持相伴，羨煞旁人。

鎮長許有疆說，鑽石婚阿公阿嬤用心經營婚姻生活，彼此體諒、關懷包容，承擔家庭責任，共享歡笑淚水，非常不容易；家庭中健康長壽相依相守的老長輩，更是凝聚家族情感依靠，結婚相伴超過一甲子是美麗愛情故事，就像鑽石般熠熠生輝。