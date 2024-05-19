聽新聞
test
0:00 / 0:00

6對鑽石婚佳偶 重溫電影約會時光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大林鎮公所表揚6對鑽石婚夫妻，結婚超過一甲子攜手扶持。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所表揚6對鑽石婚夫妻，結婚超過一甲子攜手扶持。圖／大林鎮公所提供

現代社會風氣改變，離婚率逐漸增加，能攜手到白頭相當不易，嘉義縣大林鎮公所昨天舉辦「鑽石婚」活動，表揚6對結婚超過一甲子佳偶，租下歷史建築「萬國戲院」，讓阿公阿嬤牽手看電影，重溫年輕約會時光，有阿公對阿嬤現場送上一個吻，羨煞旁人。

接受表揚鑽石婚夫妻共6對，劉慶文和劉許雪慧伉儷、江吉馨和江陳堡伉儷、陳啟林和陳林婑伉儷、簡新郎和簡江金梧伉儷、江何聰輝和江彩霞伉儷、以及簡正和簡吳增伉儷。6對阿公阿嬤結婚超過60年，其中江何聰輝和江彩霞68年最久。

江河聰輝高齡90歲，夫妻務農為生，老先生農作研究甚深，是水稻專家，育種、培養、種植有專業，樂於與其他農友分享交流經驗，夫妻同心齊力耕作，農閒遠赴梅山鄉採茶、曬梅等，辛勤工作為家庭付出，奠定幸福安樂基石。

公所表示，6對佳偶成長於古樸農業時代，歷經二次世界大戰貧困年代，因媒妁之言結婚，婚後從事農業、養雞，及經營磚瓦廠等，夫妻共同為改善生活努力，感情愈濃、鶼鰈情深，雖然日常生活鬥嘴、吵架在所難免，仍一路扶持相伴，羨煞旁人。

鎮長許有疆說，鑽石婚阿公阿嬤用心經營婚姻生活，彼此體諒、關懷包容，承擔家庭責任，共享歡笑淚水，非常不容易；家庭中健康長壽相依相守的老長輩，更是凝聚家族情感依靠，結婚相伴超過一甲子是美麗愛情故事，就像鑽石般熠熠生輝。

結婚 阿嬤

延伸閱讀

王陽明是「絕地戰警」鐵粉 好萊塢甩尾威爾史密斯也在場

嘉義大林鑽石婚夫妻感情好 阿公帶妻看電影還獻上熱吻

《芙莉毆莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》各式戰車狂飆 你最喜歡哪一輛？

「流麻溝十五號」7月日本上映 女主角余佩真盼與受難者同在

相關新聞

台南多處陷黑暗！台電查逾2小時原因仍不明 澄清「是短暫跳電非停電」

台南市永康區、中西區、東區等人口密集地區下午5點半左右多處跳電，影響範圍及用電戶數還有跳電原因目前仍不詳。不過因多處民眾...

藍營布局2026 張嘉郡接雲林黨部主委

國民黨積極布局2026大選，繼立委柯志恩、謝衣鳳等人陸續接掌高雄、彰化黨部主委，立委張嘉郡昨天就任雲林縣黨部主委，主席朱...

克服逆境 嘉市2生獲總統教育獎

教育部公布今年總統教育獎得主，嘉義市南興國中張羿珣、育人國小陳采稼等2位學生獲獎，張羿珣因意外造成頸部以下癱瘓，樂觀堅強...

國宴明首度移師台南 逾6百名警維安

第16屆總統、副總統明天就職典禮後，晚上國宴首度移師台南安平舉行，台南市警局與支援高雄市警局將動員約620名警力加強安全...

6對鑽石婚佳偶 重溫電影約會時光

現代社會風氣改變，離婚率逐漸增加，能攜手到白頭相當不易，嘉義縣大林鎮公所昨天舉辦「鑽石婚」活動，表揚6對結婚超過一甲子佳...

台南汙水接管率 6都墊底拚到第4

台南市汙水下水道普及率28.49%，國民黨議員認為進度緩慢，之前才有老舊社區糞水外溢，居民苦不堪言，全市人口最多永康汙水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。