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藍營布局2026 張嘉郡接雲林黨部主委
國民黨積極布局2026大選，繼立委柯志恩、謝衣鳳等人陸續接掌高雄、彰化黨部主委，立委張嘉郡昨天就任雲林縣黨部主委，主席朱立倫說，這是很重要一步，代表國民黨在雲林打拚決心。外界認為這是張嘉郡可能參選下屆縣長的起手式，她未鬆口，但強調會當姑姑、現任縣長張麗善翅膀，張麗善則要她「好好做，會當她最大的後盾」。
張嘉郡接任縣黨部主委，朱立倫、張麗善、國民黨中央組發會主委許宇甄立委、立委丁學忠、議長黃凱等到場見證，前主委陳瑞雄捐贈20萬元政治獻金，勉勵張嘉郡壯大黨部。
朱立倫說，國民黨現在政策希望優秀民代、在地立委擔任黨部主委。張麗善說，中央黨部要立委擔任黨部主委，用心良苦，希望黨意跟民意結合，她會扮演張嘉郡最大後盾，要她好好做。張嘉郡說，接下黨部主委責任重大，希望將她動力分享給大家，她會協助黨員更現代化，更了解黨的改造。
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