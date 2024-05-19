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國宴明首度移師台南 逾6百名警維安

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄邵心杰／台南報導
國宴晚會當天屆時酒店前方道路將執行彈性交通管制，提醒用路人行經時應配合交管引導。圖／南市公運處提供
國宴晚會當天屆時酒店前方道路將執行彈性交通管制，提醒用路人行經時應配合交管引導。圖／南市公運處提供

第16屆總統、副總統明天就職典禮後，晚上國宴首度移師台南安平舉行，台南市警局與支援高雄市警局將動員約620名警力加強安全；台南議會國民黨團發動明天下午到國宴附近舉牌快閃訴求，警方設意見表達區；為就職暖身，安平天后宮等宮廟邀請3大歌仔戲連演3天大戲，觀光淡季住房率增加1成，觀光人潮增加約10%。

警局表示，國宴晚間6點至9點在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，宴請國外祝賀團及外國使節與縣市長等賓客，搭高鐵南下後，由沿途各分局交通管制至會場，結束後部分外賓留宿，餘將搭高鐵北上離開。

警局指出，明天總動員16個分局、刑大等，申請高雄警局協助，共投入620名警力，部署場地及周邊，也有便衣及幹道交通秩序維護等工作，務必做到萬無一失。另，負責特勤警衛交通警察大隊出動60名警力，協助總統車隊等順利抵達國宴會場及離開會場。

國民黨團明天下午5點到遊艇酒店附近陳訴「非核家園、毀我家園」，黨團發言人蔡育輝說，快閃舉牌提醒新總統注意能源政策，之前推動非核家園衍生亂象；警局說，設意見表達區，呼籲和平理性。

觀旅局長林國華表示，目前觀光淡季，受益國宴晚會盛事，加上3團知名歌仔戲團表演，觀光人潮可增加約8到10％，訂房率提升約10%，周末台南住房率達7成。不過，安平周邊商圈店家說，國宴晚會僅特定對象參加，帶來觀光效益不大。

交通局公告國宴地點周邊道路停車管制，包含安北路至安平路兩側、大平路、同平路及安平路等，明天下午2點至晚上10點以上路段禁止停車；公運處盤點晚會周邊約千個停車位，安排20輛從高鐵出發交通接駁車，協助載送參加晚會貴賓。

台南 國宴 高鐵

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