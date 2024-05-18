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台南12艘龍舟點燈 擺放安平天后宮「淨身」一周保平安

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供

2024台南國際龍舟錦標賽將於6月6日到6月10日在台南運河安億橋至承天橋登場，副市長葉澤山今天代表市長黃偉哲於安平開台天后宮進行龍舟點燈儀式，在廟埕擺放大龍舟8艘及小龍舟4艘總計12艘，並於擺放1周後，在5月24日進行點睛儀式，象徵2024台南國際龍舟錦標賽正式啟動。

市長黃偉哲表示，往年市府辦理國際龍舟錦標賽前，都會將12艘龍舟（大龍舟8艘及小龍舟4艘）先擺在安平開台天后宮廟埕一周並加以淨身，祈求透過媽祖加持，保佑接下來的龍舟賽事一切順利平安。

今年龍舟活動會場也安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋又可玩童玩。歡迎大家6月6日至10日端午連假期間，作伴一起來台南度過端午佳節，觀賞精彩又刺激的龍舟競賽。

葉澤山指出，自西元1722年始台南即有划龍舟史料記載，至今已300多年的歷史，顯見台南龍舟競賽的悠遠傳統。今日啟動記者會上，除將傳統木製龍舟在安平開台天后宮廟埕排開展示外，也同時點亮所有龍舟身上的LED燈飾，營造安平地區夜間最美麗的風景，並透過此次龍舟點燈，正式向市民朋友宣告2024台南市國際龍舟錦標賽即將華麗登場。

市府表示，今年台南國際龍舟錦標賽共有97隊參賽，合計2212位選手共襄盛舉。今天記者會由即將成真火舞團帶來精采的火舞表演，該團在6月6日開幕當天將帶來更盛大的演出，希望藉由火舞祈求國泰民安，也帶入台灣首條火龍，與台南龍舟水龍共舞，營造水火同源護台南意象。

台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟賽今天進行龍舟點燈儀式。圖／台南市政府提供

台南 天后宮 媽祖 黃偉哲

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