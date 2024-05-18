台南更生人義賣捐助弱勢 議員曾之婕參與鼓勵浪子回頭

台南市議員曾之婕與金好果菜行老闆陳建文，下午在東區「聖巡堂台南金虎爺會廟埕」義賣果菜。陳建文是更生人，曾誤入歧途多次進出獄所，現在自食其力開果菜行，弱勢家庭免費領取「愛心菜」，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。

曾之婕表示，建文雖然才40歲，但有10幾年是在監獄度過，讀高職一年級開始叛逆，不時糾眾打架滋事、走偏門賺錢，誤以為這樣生活錢來得快，完全無心於學業，還學人刺青，逞兇鬥狠多次被逮捕進出警局，以監所為家已是家常便飯。

陳建文表示，官司纏訟多年，眼見做工的父親和替人洗碗的母親逐漸年邁，日夜工作只為籌幫他請律師打官司費用，感受到父母長年為他擔憂，於是想走回正道，但因沒有一技之長，又是更生人的背景，許多工廠都望而生畏，讓他出獄後曾經整整半年把自己關在家裡自我封閉。

他說，有次看報找工作、應徵到果菜行搬運工作，他比別人早上班、晚下班，當時的老闆看在眼裡，幾年後鼓勵他自己創業。雖賣菜只有5元、10元微薄收入，但他堅持過來了，身邊幾位年輕人也和他有類似背景，他也以過來人的身份將他們拉回正途。