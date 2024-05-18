聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南更生人義賣捐助弱勢 議員曾之婕參與鼓勵浪子回頭
台南市議員曾之婕與金好果菜行老闆陳建文，下午在東區「聖巡堂台南金虎爺會廟埕」義賣果菜。陳建文是更生人，曾誤入歧途多次進出獄所，現在自食其力開果菜行，弱勢家庭免費領取「愛心菜」，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。
曾之婕表示，建文雖然才40歲，但有10幾年是在監獄度過，讀高職一年級開始叛逆，不時糾眾打架滋事、走偏門賺錢，誤以為這樣生活錢來得快，完全無心於學業，還學人刺青，逞兇鬥狠多次被逮捕進出警局，以監所為家已是家常便飯。
陳建文表示，官司纏訟多年，眼見做工的父親和替人洗碗的母親逐漸年邁，日夜工作只為籌幫他請律師打官司費用，感受到父母長年為他擔憂，於是想走回正道，但因沒有一技之長，又是更生人的背景，許多工廠都望而生畏，讓他出獄後曾經整整半年把自己關在家裡自我封閉。
他說，有次看報找工作、應徵到果菜行搬運工作，他比別人早上班、晚下班，當時的老闆看在眼裡，幾年後鼓勵他自己創業。雖賣菜只有5元、10元微薄收入，但他堅持過來了，身邊幾位年輕人也和他有類似背景，他也以過來人的身份將他們拉回正途。
曾之婕表示，陳建文浪子回頭，果菜行還不時讓社區低收入戶者、身心障礙者、單親家庭、行動不方便者免費領取愛心菜，值得肯定、鼓勵。居間協調聖巡堂台南金虎爺會，將廟埕免費提供給金好果菜行做為銷售據點，東區區長黃炳元也到場表達支持，希望藉由義賣善舉鼓勵誤入歧途的青年浪子回頭，為社會增加正向的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言