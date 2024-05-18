台南科大副教授林家旭「法頌飛白個展」 傳播新時尚魅力

台南應用科大生活服務產業系專任副教授今天舉辦「林家旭—法頌飛白個展」、展出近40件黑色墨水和水彩作品到30日。校方表示，這次展覽不僅是普通的時尚插畫展，更是「對時尚與藝術的一次全新探索」、展現林家旭對時尚與藝術獨特的見解創意。展出地點校內圖書館，歡迎各界觀賞交流。

林家旭表示，這次展覽希望展現輕盈優雅的態度、呈現時尚插畫的創作理念。將時尚詮釋為「一種與經得起時間萃練的法頌，通過水墨飛白細膩地表達時尚與當下生活的微妙聯繫與靈動」。

校方表示，每一幅作品都洗練精簡，展現出獨特輕鬆的時尚魅力，引發觀者對時尚即是與時俱進的概念，透過「繁複與極簡」線條之間微妙關係的深思，修練成為「輕盈優雅」的姿態，賦予時尚插畫更加豐富的內涵與感動。