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台南科大副教授林家旭「法頌飛白個展」 傳播新時尚魅力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供

台南應用科大生活服務產業系專任副教授今天舉辦「林家旭—法頌飛白個展」、展出近40件黑色墨水和水彩作品到30日。校方表示，這次展覽不僅是普通的時尚插畫展，更是「對時尚與藝術的一次全新探索」、展現林家旭對時尚與藝術獨特的見解創意。展出地點校內圖書館，歡迎各界觀賞交流。

林家旭表示，這次展覽希望展現輕盈優雅的態度、呈現時尚插畫的創作理念。將時尚詮釋為「一種與經得起時間萃練的法頌，通過水墨飛白細膩地表達時尚與當下生活的微妙聯繫與靈動」。

校方表示，每一幅作品都洗練精簡，展現出獨特輕鬆的時尚魅力，引發觀者對時尚即是與時俱進的概念，透過「繁複與極簡」線條之間微妙關係的深思，修練成為「輕盈優雅」的姿態，賦予時尚插畫更加豐富的內涵與感動。

林家旭美國愛達荷州立大學設計教育博士，研究時尚、設計、行銷，在生活服務產業系教授服裝畫、色彩學、美學構成與設計。其他老師稱讚他不僅是位優秀的教授、傑出創作者，更對時尚與藝術充滿熱情，曾在多家知名公司擔任重要職務。

台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供
台南應用科大副教授林家旭舉辦「法頌飛白個展」，簡鍊展現時尚魅力。圖／林家旭提供

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