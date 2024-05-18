台南多處陷黑暗！台電查逾2小時原因仍不明 澄清「是短暫跳電非停電」

台南市永康區、中西區、東區等人口密集地區下午5點半左右多處跳電，影響範圍及用電戶數還有跳電原因目前仍不詳。不過因多處民眾流傳「停電」，台電台南南區營業處聲明只是短暫跳電、「立即恢復各區供電」，奇美博物館等部分單位停電約10分鐘，並沒有持續或長時間停電。

台電台南區營業處表示，台南許多地區電力突然跳脫，是因為龍崎超高壓變電所突發事故、造成電壓驟降。不過原因雲嘉南供電營運處還在調查，一旦查出原因會立即向大眾說明。

台電聲明，因龍崎變電所設備跳脫，造成送電的電壓驟降0.1秒，隨即切換讓電力輸送電壓恢復正常。

南紡購物中心等高壓用戶，因線路瞬間電壓變動，造成部分用戶內部短暫跳電，台電也立即聯繫用戶，並派員至現場瞭解及協助。南紡停電數秒後恢復，奇美博物館停電則經人工試送後，約10分鐘復電，區處人員也前往現場協助釐清原因。

台電表示，設備跳脫造成電壓變動，用戶如未設定自動送電，則需人工操作復電，因此停電時間各用戶不同。本次輸電線路造成壓降，造成用戶不便，台電深感歉意，後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。