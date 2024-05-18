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台南市多處停電近1小時！東區購物中心也一片黑 影響範圍及戶數待查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市多處停電已近1小時，有民眾張貼吃飯吃到一半突然停電畫面。記者周宗禎／翻攝
台南市多處停電已近1小時，有民眾張貼吃飯吃到一半突然停電畫面。記者周宗禎／翻攝

台南市永康、仁德、歸仁、中西區、北區、東區等人口密集地區下午5點半左右多處跳電，影響範圍及用電戶數目前仍不詳。台電聲明因龍崎超高壓變電所突發事故、造成多處電壓驟降。造成的原因還在查證中。

台南許多地區下午5點半過後突然停電，有民眾在臉書貼文表示正在東區購物中心吃飯，突然間一片漆黑，接著亮起備用照明，感覺很奇特。也有民眾說連續跳電、「忽明忽滅」前後總共3次、也有人說「前後閃兩次」。

而各地方臉書社團也傳出仁德、永康等人口密集地區，以及奇美博物館也紛紛停電，影響範圍大、台電人員稱目前還不清楚受影響戶數。

台電表示，下午5點32分龍崎超高壓變電所16萬1千伏特電壓「匯流排事故跳脫」，引起電壓驟降，詳細事故細節仍待查詢中，造成用戶不便敬請見諒。

事故發生後有民眾稱「台南是光電產業發展能源最多的地方，竟然也停電」。也有網友嘲諷政府說「賴清德要當總統了、就不繼續用愛發電了嗎？」

台南市多處停電已近1小時，許多地區民眾都表示突然停電。記者周宗禎／翻攝
台南市多處停電已近1小時，許多地區民眾都表示突然停電。記者周宗禎／翻攝

停電 台南 台電 賴清德

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