總投入逾75億！台南13座前瞻立體停車場「圖解」進度

台南市近年發展快速，停車格位不敷需求，台南市從2018年起向中央爭取前瞻建設經費補助13座立體停車場，遍布8行政區，總經費75.16億元，由地方自籌3分之2、中央補助3分之1，估可增3844席小客車與2235席機車停車空間，將全面導入智慧停車，使用APP即可查詢剩餘格位，同時紓解停車需求及建構友善停車空間。

市府交通局表示，已開放使用有「西門健康立體停車場」、「水萍塭地下停車場」，使用率均高達7成以上；另市區最大的「正生公園（體三）地下停車場」5月底全面開放；因應南科地區帶動地方發展及新營人口稠密區需求，再爭取的兩處立體停車場，啟用後將大大改善當地停車供給不足的情況。

交通局長王銘德表示，日前交通部核定的「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」，統包工程已於今年3月簽約，基本設計將於9月完成，預計10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」已進行統包工程上網公開招標，目標今年底開工，中央補助3.2億元，地方配合款6.5億元，共投入近10億元，可望於善化增加300席小客車、232席機車，新營區增加216席小客車及61席機車停車空間。

13座前瞻立體停車場進度

●南區西門健康停22 立體停車場，地上4層，102格汽車格、18機車格。

●南區 水萍塭公園地下停車場，地下2層，362格汽車格、102格機車格。

●中西區體3（正生公園）地下停車場，地下2層， 577格汽車格、34格機車格，正進行地面層公園景觀工程，5月全數開放，特色地面層：特色運動公園，鄰近永華運動中心、生活美學館。

●中西區赤崁園區成功國小地下停車場，地下2層設計，222格汽車格、100格機車格，預計2025年8月啟用。

●北區成德里多目標立體停車場，地上4層設計，216格汽車格、33格機車格，預計2024年11月啟用，鄰近花園夜市、小北夜市、海安路、和緯路。

●東區青年路多目標立體停車場，地下1層加地上4層設計，200格汽車格、44格機車格，預計2024年12月啟用，鄰近神學院、知事官邸、新樓醫院。

●東區文化中心多目標立體停車場，地下1層加地上8層設計，211格汽車、172格機車格，預計2025年2月啟用。

●永康區成功里多目標立體停車場 ，地下1層加地上7層設計，199格汽車格、66格機車格，預計2025年3月啟用 ，永仁高中西側。

●北區小東社會住宅地下停車場，地下3層設計，344格汽車格、518格機車格，預計2025年下半年啟用，鄰近台南火車站、台南二中、市立圖書館、台南公園。

●東區林森多目標立體停車場，地下1層加地上7層設計，545格汽車格、857格機車格，預計2026年3月啟用 ，鄰近大東夜市、三角公園。

●善化區LM陽光電城多目標立體停車場，地上4層設計，300格汽車格、230格機車格，預計今年10月動工，鄰近南科火車站。

●安南區九份子國中小學地下停車場，地下2層，350格汽車格，預計6月上網發包，今年底前動工。

●新營區停五立體多目標停車場，地上4層設計，216格汽車格、61格機車格，位於市府衛生局東興辦公室旁，預計5月上網發包，今年底前動工。