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台南汙水接管率從六都墊底拚到第4 藍營給黃偉哲讚但盼加速

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
流經台南市區的「竹溪」，過去因都市發展導致生活汙水直接排入，一度成為市民避之唯恐不及的臭水溝，如今已成汙水整治的成功典範。圖／台南市政府提供
流經台南市區的「竹溪」，過去因都市發展導致生活汙水直接排入，一度成為市民避之唯恐不及的臭水溝，如今已成汙水整治的成功典範。圖／台南市政府提供

台南汙水下水道普及率28.49%，從原本六都墊底拚到第4名，國民黨議員也肯定，但認為進度還是太慢，全市人口最多的永康汙水下水道，原定2026年完成，工程一再延宕預計2033年才能完工；市府說向中央爭取已投入50.4億元，佈設管線長度約68公里，接管約2.4萬戶，永康接管率可以突破8成，並提前達標；綠營議員說汙水接管是重要基礎建設，但施工不便民怨載道，建議以竹溪整治成功案例，在鹽水溪打造親水環境，水利局允諾年底前提出評估報告。

台南市議會國民黨團表示，台南市汙水下水道接管率目前為28.49%，2013年底是19.36%到2019年為20.34%，只成長0.34%，市長黃偉哲上任拚命趕進度，5年來普及率增加8%，真要給他一個讚；不過，議員尤榮智說，六甲正在進行汙水下水道工程，但要分3期進行，全部完工要10年；議員林燕祝也指，永康區汙水下水道原定2026年完成，工程一再延宕2033年才能完工，也要耗時10年，全市何時才能普及？

市府表示，全市人口最多的永康區2012年啟動汙水下水道工程，1期斥資50.4億完成34％接管率，佈設管線長度約68公里，並接管約2.4萬戶；2期工程2標已在5月16日開工，後續還有14個標案將陸續開工，預計2期工程2027年完成，可達8成接管率，2033年達100％接管率。

黃偉哲說，汙下水道建設是看不到但辛苦且重要建設，也是一個城市進步的指標，有人說台南400年要留甚麼給的後代？會持續推動汙水下水道建設，讓市民擁有良好的生活環境品質。

民進黨議員朱正軒認為，汙水下水道施工造成不便常引發民怨，竹溪以前因生活廢水排入成臭水溝，整治後蛻變為城市亮點，建議在永康區鹽水溪選擇示範點，打造河岸親水環境，讓市民有感。

水利局長邱忠川承諾，在年底前提出評估報告，確定適合進行親水及河岸縫合工程的地點，包括排水系統沿線及河流高灘地等都會納入評估，盤點汙水整治後的親水環境增設休閒和運動公園，讓市民對於汙水整治等水利建設有更有感。

台南 水利局 議員 黃偉哲

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