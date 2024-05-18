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黑鮪魚「正當時」 台北漁產公司義賣全數捐公益

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（右4）說，今年延續去年的義賣，會將捐款全數捐給公益團體，在重視食安之際，也要讓大家認識如何購買安心優質水產。圖／台北水產公司提供
台北市副市長林奕華（右4）說，今年延續去年的義賣，會將捐款全數捐給公益團體，在重視食安之際，也要讓大家認識如何購買安心優質水產。圖／台北水產公司提供

台北漁產公司今天舉辦第二屆黑鮪魚義賣及安心水產品嘉年華，漁產公司董事長鄭世維表示，受到氣候影響，今年黑鮪魚數量較少，但現在「正當時」，出席的台北市副市長林奕華也說，今年延續去年的義賣，會將捐款全數捐給公益團體，同時也重視食安，讓大家認識如何購買安心優質水產。

鄭世維說，每年4月下旬到5、6月，都是黑鮪魚的季節，不過，今年受到氣候影響，補貨到的數量比去年少，黑鮪魚季也比較晚些。不過，今天的活動所得，仍是捐贈給「陽光社會福利基金會」及「財團法人中華民國唐氏症基金會」。

他說，期望在推廣水產品及食魚教育的同時，吸引更多民眾共同參與全民吃好魚，一起做愛心，也是公用事業的重要企業責任。

漁產公司總經理施宜廷也說，活動與上引水產合作義賣黑鮪魚食材，更串聯優質水產業者及社福團體，共同推廣「3章1Q」水產品及當令食材。

到場的漁業署副署長陳建佑也說，漁業署積極輔導漁民、漁會及台北漁產公司等各地市場，對冷鏈加工保鮮、生產端、批發市場端的檢驗把關，保障消費者的食品安全。

義賣 食材 黑鮪魚

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