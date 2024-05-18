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嘉義大林鑽石婚夫妻感情好 阿公帶妻看電影還獻上熱吻

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮公所今天表揚6對鑽石婚夫妻，結婚超過一甲子攜手扶持。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天表揚6對鑽石婚夫妻，結婚超過一甲子攜手扶持。圖／大林鎮公所提供

現代社會風氣改變，離婚率逐漸增加，能攜手到白頭相當不易，嘉義縣大林鎮公所今天舉辦「鑽石婚」活動，表揚6對結婚超過一甲子的佳偶，租下當地歷史建築「萬國戲院」，讓阿公阿嬤牽手看電影，重溫年輕約會時光，有阿公對阿嬤現場送上一個吻，羨煞旁人。

今年接受表揚的鑽石婚夫妻共有6對，劉慶文和劉許雪慧伉儷、江吉馨和江陳堡伉儷、陳啟林和陳林婑伉儷、簡新郎和簡江金梧伉儷、江何聰輝和江彩霞伉儷、以及簡正和簡吳增伉儷。6對阿公阿嬤都已結婚超過60年，其中江何聰輝先生和江彩霞女士結婚68年最久。

江河聰輝今年高齡90歲，夫妻務農維生，老先生於農作物方面研究甚深，是水稻專家，在育種、培養、種植均有專業，並樂於與其他農民朋友分享交流經驗，夫妻同心齊力耕作，農閒時還遠赴梅山協助採茶、曬梅等，辛勤工作為家庭付出，奠定幸福安樂的基石。

公所表示，6對佳偶皆成長於古樸的農業時代，歷經二次世界大戰的貧困年代，因媒妁之言而結婚，婚後從事農業、養雞，及經營磚瓦廠等，夫妻共同為改善生活而努力，感情愈濃、鶼鰈情深，雖然日常生活的鬥嘴、吵架在所難免，但仍一路扶持相伴，羨煞旁人。

鎮長許有疆說，鑽石婚的阿公阿嬤用心經營婚姻生活，彼此體諒、關懷和包容，承擔家庭責任，共享所有的歡笑與淚水，非常不容易；家庭中健康長壽而相依相守的老長輩，更是凝聚家族情感的依靠，結婚相伴超過一甲子是美麗的愛情故事，就像鑽石般熠熠生輝。

嘉義縣大林鎮公所今天表揚6對鑽石婚夫妻，鶼鰈情深現場獻吻羨煞旁人。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮公所今天表揚6對鑽石婚夫妻，鶼鰈情深現場獻吻羨煞旁人。圖／大林鎮公所提供

嘉義 結婚 阿嬤

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