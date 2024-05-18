台灣燈會主燈「龍來台灣」落腳南科市府邀專家堪輿定位
2024台灣燈會在台南3月落幕，主燈「龍來台灣」落腳處各方關注。南科管理局承諾提供場域安置、持續維護管理。今天市府觀旅局邀請南科管理局長蘇振綱，會同主燈創作藝術家彭力真及「宗教民俗顧問專家」吳彰裕，定位確認主燈將在南科迎曦湖大草原位置。
希望未來主燈能結合迎曦湖、舞彩迎賓等周邊地景藝術，串連環形休憩空間，成為南科休憩新亮點，「也為南科帶來祥龍之氣，使南科園區發展蒸蒸日上龍騰四海」。
觀旅局觀光技術科長陶國隆表示，主燈已和交通部觀光署完成點交，目前已順利將主燈相關組件完成拆卸並全數運至迎曦湖畔，考量主燈未來需長期放置於戶外空間，將更換面板材料進行耐候處理後重新組裝，加上周邊夜間光環境的營造，預計今年第3季重新亮相。
觀旅局長林國華說，今年台灣燈會主燈「龍來台灣」設計創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，呼應「榮耀台南」主題深獲好評，象徵傳統藝術與科技脈絡傳承，作品本身節能科技的設計方向亦符合南部科學園區的願景展望。
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