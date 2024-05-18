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70輛哈雷重機車主做愛心 台南下營上帝廟搭壇「淨車」保平安
台南市下營區上帝廟做公益，12年前廟方提供下營區兩所國小的弱勢學童吃早餐，拋磚引玉逐漸增加服務範圍，近年鄰近國中小陸續加入，目前已擴張到35校、近500位弱勢學童，連寒暑假都供應，每年經費逾500萬元，除廟方自籌，也需要愛心人士捐輸，下營出身、擔任廟方顧問的黃明祥18日號召哈雷車隊友人，捐款給廟方做好事，廟方也搭壇替車友「淨車」，70部重車齊聚廟前，聲勢浩大。
下營上帝廟主委姜金利表示，最早有廟方委員提議，補助當地國中、小弱勢學童吃早餐，廟方找尋愛心店家合作，學童可拿餐券兌換等價餐點，上課日每人每天30元，寒暑假一樣提供。
後來考量國中生發育期食量大，增加到40元，鄰近行政區也加入，也有市區議員捐出研究費、為民服務費響應，由廟方媒合做好事，不少店家請款時也會捐出部分款項續做愛心。
今天上午有70輛哈雷重型汽車齊聚廟前廣場，由下營出身、廟方顧問黃明祥發起，要贊助「愛心早餐」義舉，廟方則安排一場「淨車儀式」，回贈車友香火袋、鑰匙圈、龍年歲幣、紅綵帶等宗教小物，過火後隨身攜帶，再繞行廟前設置的八卦拱門，由道長灑淨水祈福，場面十分特別。
根據廟方統計，目前加入愛心早餐的共有下營、麻豆、鹽水、六甲、柳營、學甲、將軍、北門、佳里、七股、大內、南區共等12個行政區、35所國中小加入，近500位學童受惠。
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