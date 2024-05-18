提高考照補助金至1500元 嘉縣攜手3家機車駕訓業者
交通部補助每人機車駕訓1300元，嘉義縣政府也加碼補助每人700元，但為提升民眾參加駕訓意願，縣府今年5月將補助金額提高至1500元，並攜手3家嘉義縣駕訓業者合作，「全額補助」讓民眾免費參加機車駕訓班，盼學習正確機車駕駛觀念，降低機車事故及違規。
縣府統計，機車事故去年占總事故63.95%；「未參加駕訓」初考領照事故率2022年1.1%、2023年0.2%，「有參加駕訓者」2022年0.2%、2023年0%，未參加駕訓事故率較高。嘉義區監理所指出，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險減少20%。
建設處表示，2023年交通部補助機車駕訓每人1300元，嘉義縣政府再加碼補助700元，但今年為提高民眾參加機車駕訓意願，將補助金額提高至1500元，並與縣轄內3家駕訓業者合作，讓縣民獲得「全額補助」的優惠，期許更多民眾一起參加機車駕訓。
機車駕訓班教學內容包含學科訓練6小時，包括駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時，以及模擬駕駛術科訓練10小時，今年5月1日至11月30日在嘉義縣合法設立機車駕訓班上課，考取機車駕照後就能透過駕訓班申請補助。
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