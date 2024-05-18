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賴清德就職暖身台南安平湧人潮 地方憂衝擊交通及學生溫書

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲／台南即時報導
總統就職前夕，台南安平天后宮等宮廟發起從昨晚連演3天大戲，準總統賴清德昨晚回到安平看戲，與支持者互動。記者劉學聖／攝影
總統就職前夕，台南安平天后宮等宮廟發起從昨晚連演3天大戲，準總統賴清德昨晚回到安平看戲，與支持者互動。記者劉學聖／攝影

台南賴清德政治發跡地，在520就職前夕，安平天后宮等4間宮廟發起邀請3大歌仔戲連演3天大戲，賴清德昨晚回到台南觀看秀琴歌仔戲，非假日就吸引逾5千人潮，今、明兩天有唐美雲及明華園孫翠鳳預期將吸引更多人湧入安平，加上520國宴首度移師台南也在安平登場，在觀光淡季台南住房率增加1成，觀光人潮也增加約10%，但剛好遇上國中會考，地方也憂心衝擊交通及學生溫書。

市長黃偉哲表示，這個禮拜可說是南方有喜，第16屆總統、副總統就職國宴首度移師台南，安平民間4大廟主動發起邀請3大知名歌仔戲團連演3日大戲，還有囍市集品嘗美味的台南小吃，除為5月20日總統就職獻上祝福，參與的民眾也必能滿載而歸。

準總統賴清德昨晚南下觀看秀琴歌劇團帶來首場大戲《蟠桃大會慶狀元》，也與店家及支持鄉親熱烈互動，賴清德說，過去村庄有大喜事時，就會連演3天大戲，這次活動不僅是要迎接台南400，也是要慶祝2024年來自台南的總統、副總統上任。

安平開台天后宮指出， 「民安吉慶 南方有囍」3日連演，18日晚上由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》，19日由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，預祝國政行雲流水、國家風調雨順。

南市觀旅局長林國華表示，每年4月至6月算是觀光淡季，尤其5月又是報稅及國中會考的季節，不過受益於國宴晚會盛事在台南，加上3團知名歌仔戲團開演，預估本周末台南觀光人潮可增加約8到10％，訂房率也提升約10%，本周末台南住房率可達7成，算是相當不錯。

不過，安平周邊的商圈店家卻對國宴帶來的商機不怎麼樂觀，有業者坦言，國宴晚會能參加的僅有特定對象，能帶來的觀光效益不多，且周邊管制相對嚴格，無疑更降低民眾到安平遊玩的意願，加上5月是報稅的季節，原本就是觀光淡季，即便邀請歌仔戲團開演，但活動會場也有市集，能夠外溢的商機有限。

總統、副總統520就職國宴晚會是重頭戲，今年首度移師台南在安平福爾摩沙酒店舉行，南市交通局近期也公告國宴地點周邊道路停車管制，包含安北路至安平路兩側、大平路、同平路及安平路等，20日當天下午2點至晚上10點以上路段將禁止停車。

公運處表示，晚會周邊已盤點約有1000位停車位可供貴賓、工作人員等使用，另外也安排約20輛從高鐵出發的交通接駁車，協助載送參加晚會的貴賓；屆時酒店前方道路也將執行彈性交通管制，提醒用路人行經時應配合交管引導。

台南 國宴 歌仔戲 賴清德 黃偉哲

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