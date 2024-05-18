拖宕17年開發有譜 嘉市北港路區段徵收發展定位輕軌TOD門戶

嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展（Transitoriented development，簡稱TOD）為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。議員張秀華及居民期待加速開發，早日達成市長黃敏惠「西區大發展」市政願景。

交通部補助市府，完成台鐵嘉義站連接高鐵嘉義站輕軌「大眾捷運系統藍線建設計畫」可行性期中報告，跨縣市全長15公里、沿途設13座高架及平面車站，市府將期中報告送議會定期會審議，配合輕軌建設，北港路整體區段徵收開發209公頃，定位形塑為「輕軌TOD門戶」，結合輕軌計畫，發展倉儲物流、會展產業、廠辦等潛力產業，促成西區大發展。

議員張秀華說，市長黃敏惠連任提出「西區大發展」願景，她當議員任內都會提北港路區段徵收，因北港路是中山高嘉義交流道入口門戶，從2007年至今近17年，還停留在規畫，區段徵收修正定案，輕軌也完成可行性評估期中報告送審，期許市長在剩下2年多任期，奠定西區短中長期發展目標。

市府規畫開發北港路兩側土地發展產業，發出約1800份意願調查問卷，去年辦理徵收範圍農業區地主參與意願調查說明會，地主滿心期待，逾半地主同意開發。