快訊

超冷血！台中古井嬰屍案 …健康男嬰竟遭狠父母活活溺死

4類人員深夜危勞津貼6月上路！估6.9萬人受惠

圖解豬肉全部位！松阪、大里肌口感絕佳…吃豬肉常見5迷思大公開

拖宕17年開發有譜 嘉市北港路區段徵收發展定位輕軌TOD門戶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影

嘉義北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展（Transitoriented development，簡稱TOD）為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。議員張秀華及居民期待加速開發，早日達成市長黃敏惠「西區大發展」市政願景。

交通部補助市府，完成台鐵嘉義站連接高鐵嘉義站輕軌「大眾捷運系統藍線建設計畫」可行性期中報告，跨縣市全長15公里、沿途設13座高架及平面車站，市府將期中報告送議會定期會審議，配合輕軌建設，北港路整體區段徵收開發209公頃，定位形塑為「輕軌TOD門戶」，結合輕軌計畫，發展倉儲物流、會展產業、廠辦等潛力產業，促成西區大發展。

議員張秀華說，市長黃敏惠連任提出「西區大發展」願景，她當議員任內都會提北港路區段徵收，因北港路是中山高嘉義交流道入口門戶，從2007年至今近17年，還停留在規畫，區段徵收修正定案，輕軌也完成可行性評估期中報告送審，期許市長在剩下2年多任期，奠定西區短中長期發展目標。

市府規畫開發北港路兩側土地發展產業，發出約1800份意願調查問卷，去年辦理徵收範圍農業區地主參與意願調查說明會，地主滿心期待，逾半地主同意開發。

市府都發處說，區段徵收重視民意也要合乎公益性、必要性，北港路區段徵收將以大眾運輸導向發展為主軸，結合交通網路「三橫三縱三環」及輕軌計畫，西邊發展冷鏈物流、智慧運籌、永續木業及產業新創基地，東邊發展會展、旅館、商業公辦及經貿會展中心，促成「西區大發展」重點區域。

嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展為主軸，以產業發展為主計畫調整，期末報告下月送內政部審議。記者魯永明／攝影

北港 區段徵收 嘉義 輕軌

延伸閱讀

國中會考明天登場祈福吉祥物創新多樣化 黃敏惠送金鑰祈福御守

議員建議邀正副閣揆啖美食爭經費 黃敏惠：已提報各項計畫

嘉市府未成立勞青處議員要求組織調整 黃敏惠：請中央正視

是否出席520總統就職 黃敏惠尊重議程安排 議長：市長請假會同意

相關新聞

賴清德就職暖身台南安平湧人潮 地方憂衝擊交通及學生溫書

台南是賴清德政治發跡地，在520就職前夕，安平天后宮等4間宮廟發起邀請3大歌仔戲連演3天大戲，賴清德昨晚回到台南觀看秀琴...

台南怎有這麼多國旗？外國遊客驚訝一路近20公里都有

有民眾反映今天經過台南高鐵站、黃金海岸往北、發現濱海公路一路到安平，沿路10多公里插滿數以千計青天白日滿地紅中華民國國旗...

嘉市老書局將熄燈爆掃貨潮 同業嘆「只有結束營業才看得到」

嘉義市中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局昨天公告，9月底結束營業，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入...

台積電來嘉設廠房市熱 立仁高中罕見標出校外建地售價曝

台積電落腳嘉科園區，華泰名品城預定在高鐵太保站特區蓋分店，帶動房市飆漲，天主教嘉義教區創辦的嘉市立仁高中董事會委託不動產...

「有神無廟」六房媽祖一年一度大搬家 數萬信徒參與

雲林縣一年一度的宗教盛事六房媽過爐，今天上午6時在虎尾鎮中溪里過溪股溪埔仔廍紅壇發炮起駕，將過爐至新輪值股斗南烏瓦磘臨時...

拖宕17年開發有譜 嘉市北港路區段徵收發展定位輕軌TOD門戶

嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延至今近17年，市府修訂開發定位為城市向西擴展重要發展廊帶，改以大眾運輸導向發展（Tr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。