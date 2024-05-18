嘉市老書局將熄燈爆掃貨潮 同業嘆「只有結束營業才看得到」
嘉義市中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局昨天公告，9月底結束營業，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入大批民眾撿便宜購買圖書文具，白天到晚間結帳櫃檯，湧現排隊人龍，店員的手忙不停。有書店同業感嘆說，「現在只有書店結束營業，才看得到排隊結帳人潮！」
許多老顧客趕來書店選購書籍，對鴻圖即將結束營業表達不捨，趁書店關門前最後巡禮，買書籍及文具，書店公告，一般圖書79折，3本75折，文具6.9折起，幾乎以成本價格出清存貨，鴻圖是市區老字號大型書店，3層大樓內各類圖書、高普考參考書齊全，還有各式文具及部分生活用品。
鴻圖書店第二代郭姓老闆說，網路數位時代，遭大型網路書店廉價競爭，加上網購盛行，書店人事水電等成本高，經營困難，又無法如同獨立書店申請文化部補助，不堪虧損，只好依勞基法辦理13名員工退休資遣，店面出租，有禮券的客戶可使用到9月。
鴻圖書局將結束營業退場，讓許多愛書市民感到意外、不捨，又少了一處飄著書香閱讀空間老書局，在地臉書社群「嘉義多一點」貼出鴻圖要結束營業消息，「珍重再見鴻圖書局畢業！時代的眼淚，現在還有多少人在看書？」
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