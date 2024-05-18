曾文南化聯通管520通水 兩大水利先進技術突破萬難是關鍵

5月20日除了正副總統就職外，另外一件大事就是斥資127億元的曾文南化聯通管工程，也要在當天通水試營運，台南市長黃偉哲感謝中央挹注經費建置聯通管，串連曾文、烏山頭及南化3座水庫，提升南部水資源調度更彈性，穩定南部地區農業、民生和工業用水。

黃偉哲在臉書貼文說明，曾文南化聯通管全長25.4公里，特色為每日可調度水量達80萬噸，調整池前採2.2公尺鋼管，消能豎井後採2.6公尺鋼管或DIP(延性鑄鐵管)，因地制宜交互運用明挖及推進技術工法，減少交通影響及提升施工品質，做到滴水不漏，其次，因曾文水庫滿水位與南化淨水場水頭高度落差最大達85公尺，設置全國最大國人自行設計及施工的消能豎井，深度達62.15公尺，約21樓高，透過15階消能擋板確保管道輸水安全。

另外，巧妙利用曾文、烏山頭及南化水庫高程差異，設計雙向重力排水無須額外動力耗能，於豐水期高屏溪甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，透過聯通管可再流入烏山頭水庫蓄存，穩定供應民生、工業及廣大嘉南平原農業用水；於枯水期，高屏溪川流量減少，可透過聯通管由台灣最大的曾文水庫往南輸送至南化水庫淨水廠及可再透過南化高屏聯通管送到高雄，緩解高雄枯水期供水壓力，聯通管在不同時期有不同功能，有效健全南部供水系統增強抗旱韌性。

黃偉哲表示，面對極端氣候影響，曾文-烏山頭水庫及南化水庫2021年及2023年面臨無颱風降雨不足且不均、長時旱象之挑戰，經常有一座水庫有餘、另一座水庫吃緊的供水瓶頸，如今曾文南化聯通管啟動通水，串聯曾文、南化水庫，也串接南化高屏聯通管，建立了南部地區各重要水源供應系統之調水通道，也打通台南市水源的任督二脈！

他強調，無法保證天天風調雨順，但是透過先進技術工程，把珍貴的水資源平均分配給所有的民眾。