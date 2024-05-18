台積電來嘉設廠房市熱 立仁高中罕見標出校外建地售價曝

台積電落腳嘉科園區，華泰名品城預定在高鐵太保站特區蓋分店，帶動房市飆漲，天主教嘉義教區創辦的嘉市立仁高中董事會委託不動產投資顧問公司戴德梁行，標售學校正對面、東區下路頭段1筆住宅區土地共約607坪，標售底價每坪29.7萬元，因學校釋出建地罕見，引發房地產界注目，上月開標沒人領標，董事會降價昨天以每坪28.2萬元，總價1億7千多萬元標出，得標者是在地一家建設公司。

市府地政處說，標出的價格符合市場行情，近1年當地土地區段實價登錄交易價格，每坪25萬元至29元之間，原立仁董事會開出標售底價每坪29.7萬元，無人投標，降價1萬多元後標出，最近新區段徵收開發的湖子內最後一批價地標售，每坪平均近30萬元售出，顯示房市熱絡。

立仁董事會首次標售會沒人投標，陳姓建商說，當地不動產行情平均每坪25、26萬元，立仁校外建地雖在路邊，但標售底價逼近30萬元偏高，又標售地形非方正，無法蓋公寓大樓，只能建透天厝，利潤有限，第2次多家競標下標出，每坪28.2萬元價格不錯。