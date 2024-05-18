嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」 7月20日起盛大登場

嘉義縣最大型暑假活動「東石海之夏」即將登場，嘉義縣文化觀光局公布，7月20、21、27及28日在東石漁人碼頭舉辦，主題為「小孩放電，大人吶喊」，節目精彩可期，大人小孩都能盡情享受，活動主視覺色彩繽紛跳脫以往風格，期望帶給遊客全新體驗。

縣府表示，今年主題為「小孩放電，大人吶喊」，針對不同客群規畫節目內容，小朋友不只能玩水、玩沙，也有專屬小孩的表演節目及活動；大人喜愛的流行音樂晚會也會照常舉辦，讓大小朋友都能在海之夏期間盡情享受。

文觀局表示，主視覺設計將東石鄉化作一座蚵島，設計風格充滿時尚潮流感，活潑亮眼的色彩不僅傳達東石蚵的美味，也展現孩子們在島上奔跑的快樂感，及大人們隨著音樂搖擺的律動感。