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嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」 7月20日起盛大登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣最大型暑假活動「東石海之夏」即將登場，嘉義縣文化觀光局公布，7月20、21、27及28日在東石漁人碼頭舉辦，主題為「小孩放電，大人吶喊」，節目精彩可期，大人小孩都能盡情享受，活動主視覺色彩繽紛跳脫以往風格，期望帶給遊客全新體驗。

縣府表示，今年主題為「小孩放電，大人吶喊」，針對不同客群規畫節目內容，小朋友不只能玩水、玩沙，也有專屬小孩的表演節目及活動；大人喜愛的流行音樂晚會也會照常舉辦，讓大小朋友都能在海之夏期間盡情享受。

文觀局表示，主視覺設計將東石鄉化作一座蚵島，設計風格充滿時尚潮流感，活潑亮眼的色彩不僅傳達東石蚵的美味，也展現孩子們在島上奔跑的快樂感，及大人們隨著音樂搖擺的律動感。

文觀局說明，目前正在全力籌辦節目內容，活動保證精采可期，更多訊息將陸續公布，請民眾鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網。

嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣最大暑假活動「東石海之夏」，7月20日起盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 東石

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