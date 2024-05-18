「有神無廟」六房媽祖一年一度大搬家 數萬信徒參與

雲林縣一年一度的宗教盛事六房媽過爐，今天上午6時在虎尾鎮中溪里過溪股溪埔仔廍紅壇發炮起駕，將過爐至新輪值股斗南烏瓦磘臨時紅壇安座，現場吸引數萬信徒隨香參與，隊伍綿延數公里。

今晨6時，在陸委會主委邱太三、雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、丁學忠等人共點起馬炮後，六房媽天上聖母即展開一年一度大搬家的過爐活動。

六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由五股34庄頭的爐主興建臨時紅壇安奉，年年過爐儀式都吸引各地信徒參與。

張麗善表示，今天成千上萬信徒相隨，可見六房聖母神威顯赫，六房聖母的宗教信仰是全台重要的信仰，被中央肯定，是雲林的無形文化資產，她也祈求六房媽祖保佑國泰民安、風調雨順。

中華民國六房媽會理事長徐萬成說，非常歡迎信眾一同參與六房媽祖一年一度的大搬家，祝福信眾闔家平安。黃凱說，今年過爐活動近10萬人參與，祈求聖母福澤地方，保佑雲林更進步。