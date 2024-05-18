嘉市建國二村 規畫眷村館

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施動工，基地遺留4棟眷舍，面積300餘平方公尺，市府規畫建眷村生活文化館，進行規畫設計，預計年底前發包，明年底前完工。

文化局長盧怡君說，眷村生活文化館將以記憶傳承、重現歷史脈絡、眷村聚落空間體驗為主，已召開多次跨局處協調會，討論整體整合，現正進行規畫設計以及提送都市設計委員會審議。

眷村文化館除了文物展覽之外，將保存建國二村原始建築物，結合舊屋重建及遺址空間，新舊建築融合方式，向子孫述說眷村生活歷史痕跡。

眷村文化館經費市府自籌4000萬元從2022起分4年編列，榮獲推展社教有功個人獎的眷村榮民陳小鯨，收集數百件眷村文物典藏文化局庫房。陳小鯨及經國新城里長陳金虎說，會配合市府提供眷村文史文物展出；眷村居民開心說，許多老榮民走了，盼了近20年，總算盼到眷村文化館要發包動工好消息。

建國二村、復興新村基地9.3頃，由市府跨局處合作開發，文化局負責眷村生活文化館，整合遺構建築、北側公園及南側廣場兼停車場用地，規畫眷村文化園區，平衡遺址保存與區域開發，提供市民了解人文歷史公園廣場，述說城市記憶故事。