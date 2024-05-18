聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市建國二村 規畫眷村館

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市建國二村及復興新村基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村生活文化館。圖／嘉市府提供
嘉義市建國二村及復興新村基地遺留4棟眷舍，市府規畫建眷村生活文化館。圖／嘉市府提供

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施動工，基地遺留4棟眷舍，面積300餘平方公尺，市府規畫建眷村生活文化館，進行規畫設計，預計年底前發包，明年底前完工。

文化局長盧怡君說，眷村生活文化館將以記憶傳承、重現歷史脈絡、眷村聚落空間體驗為主，已召開多次跨局處協調會，討論整體整合，現正進行規畫設計以及提送都市設計委員會審議。

眷村文化館除了文物展覽之外，將保存建國二村原始建築物，結合舊屋重建及遺址空間，新舊建築融合方式，向子孫述說眷村生活歷史痕跡。

眷村文化館經費市府自籌4000萬元從2022起分4年編列，榮獲推展社教有功個人獎的眷村榮民陳小鯨，收集數百件眷村文物典藏文化局庫房。陳小鯨及經國新城里長陳金虎說，會配合市府提供眷村文史文物展出；眷村居民開心說，許多老榮民走了，盼了近20年，總算盼到眷村文化館要發包動工好消息。

建國二村、復興新村基地9.3頃，由市府跨局處合作開發，文化局負責眷村生活文化館，整合遺構建築、北側公園及南側廣場兼停車場用地，規畫眷村文化園區，平衡遺址保存與區域開發，提供市民了解人文歷史公園廣場，述說城市記憶故事。

文化局 文物 眷村

延伸閱讀

《這一次，換你來接力》ft.章新_Ep1/上集

時代的眼淚！嘉市又1老店熄燈 鴻圖書局9月底結束營業

嘉市議員遇襲案某議員獲不起訴 林煒軒：疑幕後有藏鏡人

嘉市「王偉忠故鄉」期待近20年 終盼到發包改建眷村生活文化館

相關新聞

台南4宮廟請三大戲團演出慶祝總統就職 賴清德到場感謝

總統當選人賴清德今晚到台南安平林默娘公園停車場，參加開台天后宮等四座台南地方宮廟為他舉辦的慶祝正副總統就職活動。賴清德晚...

1胎可領6萬 雲林新生兒逆勢增

雲林縣新生兒人數屢創新低，縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，今、明2年出生新生兒可獲生育津貼6萬元，成功刺激...

紅文旦故鄉 台南埤頭治水有成

台南市麻豆區有文旦故鄉稱號，全市栽種近110公頃，麻豆占8成，其中埤頭里、小埤里是重要產區，往年因地勢及排水問題，逢颱風...

嘉市建國二村 規畫眷村館

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施動工，基地遺留4...

嘉縣新港文化館浮海塑島展 關注環境永續議題

新港文教基金會今天在嘉縣新港文化館25號倉庫舉辦「浮海塑島」展覽，藝術家林純用以大甲媽祖的淨港計畫回收品，創作「新港明日...

台南非法廢棄物棄置場清運慢挨批 環保局：加速進度

台南市擁有好山好水，但近年來卻有不少土地都遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物等，市議員盧崑福今在市政總質詢時點出，環保局列管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。