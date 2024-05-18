聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅文旦故鄉 台南埤頭治水有成

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南市府水利局在麻豆埤頭分期治水，社區小排水完工後，居民將不必擔憂淹水。圖／南市水利局提供
台南市府水利局在麻豆埤頭分期治水，社區小排水完工後，居民將不必擔憂淹水。圖／南市水利局提供

台南市麻豆區有文旦故鄉稱號，全市栽種近110公頃，麻豆占8成，其中埤頭里、小埤里是重要產區，往年因地勢及排水問題，逢颱風暴雨淹水，造成農業損失及民生不便，列為治水重點區域，設置抽水站、集水路工程後明顯改善，4月初2小時強降雨累積60毫米雨量都沒淹水，總算讓居民鬆口氣，第三期小埤頭小排水路改善進行中，預計6月完工。

埤頭里地區排水全長約3.8公里，在西邊寮橋匯入麻豆排水系統，集水區就是文旦產區，也有「紅文旦故鄉」稱號，2015年杜鵑颱風侵襲，1天內累積270毫米雨量，淹水面積達50公頃，水深超過膝蓋久久不退，南市水利局逐年分期推動改善。

水利局爭取中央經費6000萬元，施作小埤抽水站及小埤社區調節前池，去年4月啟用，抽水站每秒可抽排5.3噸水，第二步推動小埤頭中排二蒐集水路工程，設分洪涵管導引農田逕流，保護社區並抽排農地積水，工程去年底完工，直到上個月1日凌晨持續2小時強降雨，雖然累積逾60毫米雨量，所幸排水設施見效未有災情。

由於社區排水多為早期老舊砌石溝，通水斷面不足，也會因水流沖刷崩落損害，水利局今年投入500萬進行小埤頭小排水路改善，將排水加寬加高，後續還有小埤頭普庵寺社區排水，完成後讓民眾家園及柚園都不用再受水患侵擾。

文旦 水利局 雨量

延伸閱讀

台電挖破自來水管淹沒工地和路面 挖洞排水居民嘆可惜

紅文旦故鄉治水有感！台南麻豆埤頭排水改善6月完工

台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

中和景新街489巷遇汛期就積淹水 里民怨「每下大雨就睡不著」

相關新聞

台南4宮廟請三大戲團演出慶祝總統就職 賴清德到場感謝

總統當選人賴清德今晚到台南安平林默娘公園停車場，參加開台天后宮等四座台南地方宮廟為他舉辦的慶祝正副總統就職活動。賴清德晚...

1胎可領6萬 雲林新生兒逆勢增

雲林縣新生兒人數屢創新低，縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，今、明2年出生新生兒可獲生育津貼6萬元，成功刺激...

紅文旦故鄉 台南埤頭治水有成

台南市麻豆區有文旦故鄉稱號，全市栽種近110公頃，麻豆占8成，其中埤頭里、小埤里是重要產區，往年因地勢及排水問題，逢颱風...

嘉市建國二村 規畫眷村館

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施動工，基地遺留4...

嘉縣新港文化館浮海塑島展 關注環境永續議題

新港文教基金會今天在嘉縣新港文化館25號倉庫舉辦「浮海塑島」展覽，藝術家林純用以大甲媽祖的淨港計畫回收品，創作「新港明日...

台南非法廢棄物棄置場清運慢挨批 環保局：加速進度

台南市擁有好山好水，但近年來卻有不少土地都遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物等，市議員盧崑福今在市政總質詢時點出，環保局列管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。