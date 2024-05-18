1胎可領6萬 雲林新生兒逆勢增

雲林縣新生兒人數屢創新低，縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，今、明2年出生新生兒可獲生育津貼6萬元，成功刺激生育率，今年1至4月新生兒人數較去年同期增加490人，至今已發出9千多萬元生育津貼，社會處預估年底新生兒人數可望逆勢成長，突破5千人。

雲林2023年新生兒僅3206人，再創新低，張麗善去年底公布「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，首胎生育津貼從1萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助3萬元，每胎可領6萬元，為全台最多，要在2年內催生萬名新生兒。

縣議員王又民昨天在議會關心萬寶龍計畫執行狀況，社會處長林文志說，今年1至4月請領生育津貼新生兒數有1542人，較去年同期1052人增加490人，其中又以4月增加210人最多。

林文志說，雲林新生兒數多年不見上升，今年1至4月出現逆轉，目前已發出9千多萬元生育津貼，預估年底有機會突破5千名新生兒，達成縣長張麗善預設目標，甚至可能要追加預算。