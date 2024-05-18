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阿里山林鐵 42號隧道竣工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山林業鐵路42號隧道歷時3年完工，行政院長陳建仁（左三）參加竣工典禮。記者黃于凡／攝影
阿里山林業鐵路42號隧道歷時3年完工，行政院長陳建仁（左三）參加竣工典禮。記者黃于凡／攝影

嘉縣阿里山林業鐵路2015年受杜鵑颱風重創，42號隧道發生2處大型崩塌而停駛，前瞻計畫斥資4億多元，新建1106公尺的新42號隧道，克服人力、炸藥短缺，歷時3年完工，行政院長陳建仁昨天搭乘檜木列車上山，參加42號隧道竣工典禮，鄒族長老特別為隧道祈福，保佑行車安全。

陳建仁說，颱風侵襲阿里山造成林鐵中斷，復建工程面臨交通不便、氣候艱辛、抽坍湧水等困難，施工團隊逐一克服，經歷千辛萬苦完工通車，另核定林保署8年「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，預計投入60多億將阿里山推向國際。

42號隧道復建工程2021年動工，在原42號隧道口旁開闢新隧道，銜接既有43隧道，未另闢隧道口，對環境友善。工地主任李志寬說，隧道工程日以繼夜，入夜天寒地凍，開挖滴水，曾遇上最低零下4度，穿雨衣衣服仍被浸濕，遇疫情缺工、烏俄戰爭缺炸藥，面臨抽坍、湧水等困難，地下水源像噴泉湧出，嚴重積水，把水抽出鋪設防水膜、加強排水功能，架設鋼支保，逐一克服困難。

林鐵文資處技正連祥益說，新建隧道沒道路運送機具，又怕砍樹新建便道會影響環境，選擇將既有鐵軌拆除作便道，施工過程需使用傳統炸藥開炸隧道，與當地來吉村、十字村溝通，將開挖土石方就近放置陡峭處平衡，避免下山運輸增加環境負擔。

林保署長林華慶說，原42號隧道修復後仍可能坍塌，考量耐久性，忍痛割捨風光明媚明隧道，另闢新的42號隧道，是全台首個災後復建經環評公共工程；另因林鐵沿線都是重要文資，經過文資審議，重視在地鄒族人心聲，召開部落諮商會議獲支持。

鄒族 阿里山 颱風

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