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台南非法棄置場 挨批清運牛步

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市近年有不少土地遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物等，市議員盧崑福在市政總質詢時砲轟環保局，列管非法棄置場上百場，迄今卻不見清除進度，並要求環保局加速清運。記者萬于甄／翻攝
台南市近年有不少土地遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物等，市議員盧崑福在市政總質詢時砲轟環保局，列管非法棄置場上百場，迄今卻不見清除進度，並要求環保局加速清運。記者萬于甄／翻攝

台南市好山好水，近年卻有不少土地遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物，議員盧崑福昨天質詢批環保局列管非法棄置場162場，不見清除進度，應以「土壤汙染評估調查及檢測作業管理辦法」網格法鑽探，才能逮到非法掩埋。環保局長許仁澤說，列管非法棄置場約157場，已有30場提清運計畫，5場近期清理完畢待複查，其餘陸續進行，該送法院強制執行會送。

許仁澤表示，棄置熱區主要是鄰近國道或省道行政區，查獲營建事業廢棄物、廢塑膠占大宗，重罰消極清理業者，利用不同方式，讓業者主動清理廢棄物，透過增加去化管道，積極推動「廢轉能」，要求業者清理。

盧崑福說，台南好山好水，近年卻遭埋爐碴、廢棄物，環保局列管非法棄置場162場，但要求業者完成清運數量少之又少，政府規範太鬆散，業者提清運計畫，一次可容許執行3年，業者能提出3次，最多有9年緩衝，導致業者恣意妄為，傳聞許多不肖業者將廢棄物埋光電場中央，稽查單位只挖周邊，挖不到廢棄物。

盧崑福點名學甲一處非法掩埋建築廢棄物光電場，涉及違反興辦事業計畫，疑回填事業廢棄物，2022年曾被檢舉業者未遭裁罰，獲核發設備登記，背後原因令人起疑。

環保局說，非法廢棄物棄置場新增場址逐年遞減，針對行為人或地主研議協助去化方案，加速進度，啟動專案徹查全市光電案場，發現疑似不當使用廢棄物再利用產品或廢棄物填土場域，開挖追查，涉及刑責移送地檢署。列管場址、高潛勢區或熱區，建立行政區分級制度及訂定巡查頻率，定期巡查，架設13處監視器監測。

針對學甲光電場涉及違反興辦事業計畫，經發局說，該案已移請地政局裁處，去年3月開處分書，9月廢止該案場設備登記，台電去年斷電終止併聯。

台南 廢棄物 環保局長

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